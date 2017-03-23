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解水荒 新北提議雙北共組自來水公司

2017-03-23  14:37

〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕雙北論壇今日下午在新北市新莊國民運動中心舉辦，新北市長朱立倫致詞時提及，目前新北市有50萬用戶由台北市自來水公司供水，另外100萬戶由台灣自來水公司供水，盼望大台北地區可以雙北共同合作，成立大台北自來水事業處或自來水公司，提供相同的水價、品質跟服務，解決缺水問題。

朱立倫表示，自104年雙北會議至今，雙北已完成92項合作案，另有29項持續進行，包括交通、城鄉、觀光、醫療等，今年議題討論重點聚焦世大運，世大運是台灣的驕傲，新北市將全力協助、參與，讓活動順利圓滿。

另外，朱立倫也表示，稍後的會議將討論世大運、世大運選手村轉移做社會住宅、雙北圖書館通借通還，至於近來台北市推行U Car政策，新北則願意支持推動。

台北市長柯文哲致詞時，則感謝新北市全力協助世大運場館、交通、維安，更特別致贈世大運吉祥物熊讚娃娃，朱立倫則贈送新北小旅行書籍、原住民多功能頭巾。

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  • 台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議。（記者王藝菘攝）

  • 台北市長柯文哲感謝新北市全力協助世大運場，特別致贈新北市長朱立倫（右）世大運吉祥物熊讚娃娃。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲感謝新北市全力協助世大運場，特別致贈新北市長朱立倫（右）世大運吉祥物熊讚娃娃。（記者王藝菘攝）

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