解水荒 新北提議雙北共組自來水公司
2017-03-23 14:37
〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕雙北論壇今日下午在新北市新莊國民運動中心舉辦，新北市長朱立倫致詞時提及，目前新北市有50萬用戶由台北市自來水公司供水，另外100萬戶由台灣自來水公司供水，盼望大台北地區可以雙北共同合作，成立大台北自來水事業處或自來水公司，提供相同的水價、品質跟服務，解決缺水問題。
朱立倫表示，自104年雙北會議至今，雙北已完成92項合作案，另有29項持續進行，包括交通、城鄉、觀光、醫療等，今年議題討論重點聚焦世大運，世大運是台灣的驕傲，新北市將全力協助、參與，讓活動順利圓滿。
另外，朱立倫也表示，稍後的會議將討論世大運、世大運選手村轉移做社會住宅、雙北圖書館通借通還，至於近來台北市推行U Car政策，新北則願意支持推動。
台北市長柯文哲致詞時，則感謝新北市全力協助世大運場館、交通、維安，更特別致贈世大運吉祥物熊讚娃娃，朱立倫則贈送新北小旅行書籍、原住民多功能頭巾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？
- 林全拍板 拚經濟特別條例列最優先法案
- 「警方大可輕鬆領薪水」 李永得遭盤查她挺員警
- 審兩岸監督條例 朝野互嗆卡關
- 賴神報喜：輕軌、南鐵北延案可望獲核定
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 元太配發1.5元現金股利 現金殖利率超過5％
- 英國恐攻兇嫌影像曝光？ 目擊者：40多歲亞裔男性
- 〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉
- 浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑
- 噘「泡泡」瓊斯 老美搶冠X因子
- 科技讓遊客變聰明 賀陳旦期成台灣觀光轉型推手
- 投資人質疑川普成長政策 歐股續下滑
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 台股開盤下跌0.69點 報9921.97點
- 不走傳統讀寫教學 這家幼兒園招生年年額滿
- 英國會大廈外攻擊事件 1女子身亡
- 經典賽》輸美國仍感驕傲 日本球迷：我們走出自己的路
- LINE貼圖看起來好眼熟 網友酸：有些原創真好混
- 自備62頁投影片 王令麟求解除境管
- 低接買盤進場 台股力守9900點
- 喪親之痛近3年 罹難者家屬再見世越號激動難言
- 美波今爭霸 魯戈美國怕怕
- 吸毒情緒不穩 王男打爺爺打警察起訴
- 穩懋獲利創新高 去年EPS來到6.04元
- 昱晶去年每股虧5.02元
- 北市取消代拆門檻 都更同意、反對戶都不領情
- MLB》二縫線速球太會「跑」 松井秀喜曾經也頭痛
- 摩鐵開毒趴太吵 警敲門他們竟躲到頂樓
- 3/23重要財經新聞一覽
- 九九峰生態藝術園區 監委視察
- 特別版iPhone是愛滋紅 僅蘋果中國官網不說
- （影片）超神！《冰與火之歌》雕在2毫米鉛筆超細緻！
- 法國內政部長 也讓女兒領公家乾薪
- 轉彎搶快未讓直行車 挨罰105萬餘元
- 高捷黃線納「前瞻計畫」 綠委齊爭取
- 偷車重新組裝轉賣 毒犯：上網學的！
- 協調有成 台鐵企業工會擬暫緩抗爭
- 經典賽》不同於波多黎各「染金」 美國隊幸運物亮相（影音）
- 雲縣候車亭創意賽 「秋禾」奪首獎
- 浪漫台三線啟動 估增282億觀光收益
- 暫定濕地變垃圾場 議員憂陸域化
- 英國會恐攻 首相梅伊痛批「病態且卑鄙」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：解水荒 新北提議雙北共組自來水公司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分