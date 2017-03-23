黨魁之爭》郝陣營控：新黨員個資外洩給吳敦義陣營

郝龍斌陣營質疑吳敦義陣營取得新黨員個資（記者施曉光翻攝）

2017-03-23 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉再起選務爭議？繼日前質疑有某兩位競爭對手疑似掌握最新黨員名冊之後，國民黨主席參選人郝龍斌陣營今日再度做出相同指控，並提出黨主席參選吳敦義競選總部的連署文宣為證，質疑新黨員個資已經外漏，要求黨中央立即調查。

郝龍斌競選辦公室核心幕僚游淑慧表示，當其他參選人還在大量浪費資源，用舊的資料、碰運氣、大海撈針般的找黨員時，卻已經有人能夠精準接觸到所有黨員，擁有最新即時黨員名冊，這是一個完全不公平的起跑點，除了違反選舉公平性之外，也可能觸犯相關法律，她呼籲吳敦義能以「副總統高度」誠實並嚴肅面對，「為何您能提前擁有新進黨員相關個資？蒐集個資的管道是什麼？」

她並指出，違法蒐集或利用個人資料，已涉及個人資料保護法第四十一條，為五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

游淑慧表示，昨日下班返家後，她在信箱中發現吳敦義的連署文宣，而且可議的是，她是今年一月十二日自行透過國民黨官方網站辦理線上入黨的新黨員，按照目前相關規定，新黨員的個人資料除了國民黨組發等相關單位擁有外，除非新黨員自願提供，否則一般參選人陣營根本不可能擁有。

游淑慧並說，自己絕無可能自願提供個資給吳敦義競選辦公室，何況她是直接透過網路申請入黨的新黨員，未經手他人或地方人士代辦申請，為何吳敦義陣營可以在黨部尚未統一提供給各參選人之前，卻已先能取得她的個資？

她表示，已於昨晚第一時間立即向黨中央回報新黨員個資外漏相關情事，盼黨中央能立即調查新入黨員個資外洩事宜。（9:53更新）