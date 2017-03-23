洪主席做得好不好？吳敦義：去問洪秀柱的副主席
2017-03-23 09:18
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱競選連任黨魁，遭受黨內許多人士挑戰，國民黨主席參選人吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時，面對主持人要求評論洪秀柱的表現，他只說「我有看法，但不宜評論」，還要主持人去問洪秀柱任命的副主席，「他們最有資格評論，而我不然。」
吳敦義說，現在洪秀柱與他在競爭，他必須尊重現任黨主席，「我不能品評」﹔當主持人改問，洪秀柱做得好不好？他則說，自己不能有評論，並要主持人去問「那二、三個副主席（指參選黨魁的前首席副主席詹啟賢、副主席郝龍斌以及輔選郝龍斌的副主席胡志強）」，「他們最有資格評論，而我不然。」
談到人頭黨員問題時，吳敦義除了重申人頭黨員與他無關，並宣示只要有人指出那一個人頭黨員為他所指導入黨，他就立刻退選，他並指出國民黨中央去年也要求黨工爭取民眾入黨，還列為考評項目，當時高雄市黨部就拉了1822人入黨，「這也算是人頭黨員？那不就是黨中央下令爭取人頭黨員？」
吳敦義表示，他不贊成人頭黨員湧入，也贊成不認同黨的人入黨，但到底那些人是人頭？尤其這次有1000多人要參選黨代表，與過去情況不同，黨能禁止這些想要參選黨代表的人，爭取友人入黨？這些人對於黨主席參選人，可能都是不認識的人。
他並質疑，有人一方面要羞辱這些人（所謂人頭黨員），卻又要堅持入黨4個月就可以參選黨代表，這不是很矛盾、治絲益棼？
他強調，有關黨代表選舉辦法修正爭議，他完全尊重中常會的決議，由中常會依黨章所賦予的權責來決定。
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