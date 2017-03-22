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「召委宣布休息就跑了」 黃國昌再對國民黨開砲

2017-03-22  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕318學運已3週年，《兩岸協議監督條例》卻遲遲未通過審查，引起不少批評。時代力量立委黃國昌今日再開砲，直批國民黨不願實施聯席審查，召委甚至宣布休息就跑了，「這真的是要好好處理監督條例的態度嗎？」

黃國昌在臉書上寫到，《兩岸協議監督條例》時力在去年就已經提案，也不斷要求審查，同時支持公民團體提出的「聯席審查、擴大參與」訴求。

但國、親兩黨在內政委員會指控時力打假球黨法案，並要求撤回其「兩國論」的版本，讓黃國昌直呼「莫名其妙」。

黃國昌說，若國民黨真的想建立一套良好的監督機制，應該依《立法院各委員會組織法》第13條規定，讓召委報請院會與其他委員會進行聯席會議，之後便能交由聯席委員會審查，而今天也能讓陸委會說明其制度設計。

黃國昌批評，國民黨不但不採行上述方式，召委更宣布休息後就跑了，「這真的是要好好處理監督條例的態度嗎？」黃還說，如果有什麼版本要撤回的話，應該也是藍委提的「不監督條例」才對。

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  • 國民黨不願進行聯席審查，令黃國昌感到不滿。（資料照，記者林正堃攝）

    國民黨不願進行聯席審查，令黃國昌感到不滿。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 兩岸監督條例 國民黨 時代力量 立法院 黃國昌
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