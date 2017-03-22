審監督條例藍綠互嗆 曾銘宗宣布休息綠委嗆落跑

2017-03-22 11:52

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員會今排審「兩岸協議監督條例草案」，針對時代力量要求聯席審查，朝野立委展開協商，民進黨團主張退回院會交付聯席審查，國民黨團痛批打假球拒絕，雙方數度互嗆，召委曾銘宗宣布休息，民進黨立委李俊俋嗆，「不敢處理程序問題，這算什麼召委，不要學黃昭順跑去洗頭」

朝野協商時，民進黨團總召柯建銘說，黨團提出退回院會直接交付聯席審查，1993年審監督條例時，也是交內政、經濟及外交委員會，前幾年審服貿時，則交由全部委員會審理。

國民黨立委王育敏說，看見民進黨提案令人啼笑皆非，今天是現形記，柯發言露餡指這不急，希望下會期再來處理，不敢回應公民團體期待，想用退回院會來迴避今日詢答。

民進黨立委趙天麟指出，時代力量在內政委員會連一席立委都沒有，民進黨願意尊重，才提案退回聯席審查。

國民黨立委林為洲則嗆，只想用多數退回院會審查，完全不尊重召委排案，那退回國民黨沒有召委的委員會，可以這樣嗎！

柯建銘回說，這涉及菸酒稅法、遺贈稅法，就讓財政委員會聯席。曾銘宗反駁，該案從院會交到委員會時，大家都沒有意見，上週審都市危險老屋重建條例，也有以修正動議讓時代力量參與。

王育敏隨即暴走嗆聲，「走了啦！民進黨打假球，不敢面對！」趙天麟回嗆，「曾銘宗你要落跑龜縮嗎，按議事規則來。」曾隨即宣布休息走人

李俊俋當場嗆，當召委卻不敢處理程序問題，這算什麼召委，不要學黃昭順跑去洗頭。

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