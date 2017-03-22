中批台灣外交「沒前途」李大維回嗆：大家走著看

2017-03-22 11:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交部長王毅多次重申「台灣是中國一部分」，日前更斷言台灣外交「沒有前途」。外交部長李大維今天在立法院答詢時回嗆，「大家走著看！」

王毅本月初在中國兩會記者會上再次強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，並直嗆現在台灣所維持的「外交關係」沒有國際法依據也缺乏正當性，「是沒有前途的」。

外交部今出席立法院外交委員會報告並備詢。國民黨立委許毓仁今天在質詢時詢問，外交部對於「川習會」的評估等問題，李大維回答時說，我與美國關係特殊，他也掌握坊間許多觀察與評論，強調「非常非常關心」川習會，外交部也分析各種可能狀況。李大維持小心謹慎態度，表示此事沒結束之前，「任何可能性都有可能發生」，外交部也想盡辦法防堵可能對台灣的傷害。

許毓仁繼續詢問，「川蔡通話」後，川普還是重新呼應一中政策，建立美中關係，究竟「川蔡通話」對台灣有無助益？李大維說，與時任總統當選人的川普建立接觸管道「有所幫助」，當然此議題也讓台灣議題浮上檯面，變成國際間矚目的焦點。但許毓仁追問說，「川蔡通話」後台灣的國際空間更加困難，因中國用更強的力量打壓國際空間，中國外交部長王毅甚至說台灣外交沒有未來。

李大維聞言回答，他講這種話「當然不意外」，李大維不能同意這樣的說法，更直言「大家走著看！」