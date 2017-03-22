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司改會議》法務部建議修憲保障檢察權

2017-03-22  09:41

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今召開第3組第3次分組會議，將討論檢察官的法律定位問題，會前各委員提交書面意見，法務部也提出官方版意見，建議修憲納入檢察權的制度性保障，維持現行檢察官準用法官法的制度，以維護檢察官的司法屬性與獨立性。

法務部指出，司法是社會正義的最後一道防線，也是民眾尋求法律保障的最後憑藉，司法若不健全，無從發揮伸張正義、保障人權的功能。檢察官與法官為司法權運作的兩輪，惟有相輔相成、相互制衡，才能真正保障人權，重建司法的公信力。

法務部認為，檢察官並非法官，也非上命下從的行政官，若一味要將檢察官理解成行政官，或調整為單純的政府律師，排除於司法機關外，勢必進一步弱化檢察權，絕非國家之福。

法務部建議，為了確立檢察獨立地位，避免不當外力干預，維護檢察公正性，建議增訂憲法增修條文第5條之1：「檢察官須公正超然，依據法律對外獨立行使職權；實任檢察官之身分保障，與實任法官同」，在憲法中賦予檢察官享有制度性保障，以捍衛偵查程序的中立性、獨立性與客觀性，建構一個使檢察官免於不當影響的有效防護機制，鞏固其不可收買性。

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  • 司改會議，法務部建議修憲保障檢察權。（記者王藝菘攝）

    司改會議，法務部建議修憲保障檢察權。（記者王藝菘攝）

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