李逸洋年改公聽會出奇招！ 反將反年改團體一軍
2017-03-22 10:01
李逸洋主持年金改革公聽會，在事前他先檢視公聽會出席代表名單，洞悉反年金改革的企圖，也對此擬定對策。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕考試副院長李逸洋被周刊報導，為了向總統蔡英文爭功，和院長伍錦霖有心結，不過他主持年金改革公聽會時出奇招，展現旺盛的戰鬥力，反將了反年改團體一軍。
《周刊王》報導，李逸洋主持年金改革公聽會，在事前他先檢視公聽會出席代表名單，洞悉反年金改革的企圖，也擬定對策，轄區內的警局同時也掌握了當天可能會有人鬧場的情資，提前派駐了130多位保警在現場。
當天公聽會，李逸洋卻出奇招，將原本駐守在出入口的保警們撤離傳賢樓會場，讓他們到考試院大門口待命，只留幾位駐衛警，結果現場開始有人抗議，場面一度失控。
李逸洋當下順勢停開公聽會，也說以後不用再開，考試院隨即發布強烈的譴責聲明，輿論也倒向退伍軍人鬧場師出無名，反年改團體才發現中了計。對此，考試院公關科指出，沒有聽過正、副院長為爭功有心結，強調從未聽過該種說法。
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