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輕軌捷運 林右昌：未來有更多支線

基隆南港輕軌捷運未來還可延伸到市區，有更多支線（基隆市政府提供）

2017-03-21  15:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對近日輕軌捷運的雜音，基隆市長林右昌說，輕軌捷運有快動、快停，爬坡速率高等優點，未來保持進一步延伸的可能性，可以有更多支線。

針對民眾指輕軌大部分採用台鐵路廊，多買些車廂增加台鐵班次就好了，林右昌今天再重申，台鐵已經飽和，無法再增加班次，營運有極限，輕軌捷運彈性較大，台鐵和輕軌相互搭配，1小時可以有6班車。

此外，輕軌可以快速啟動、快速停、站距短，速度、營運效率比火車高，爬坡速率高、迴轉半徑小，可以克服彎曲的地形，將來接到基隆時，可以保持進一步延伸可能性和彈性。

林右昌說，就像大家在歐洲看到的，輕軌是可以90度轉彎的，這些都是鐵路做不到的，希望一步步務實推動輕軌運建設，未來還可以有更多支線服務周邊民眾。

林右昌也說，過去講了幾10年的民生汐止線根本是假議題，至今還是口號而已，有那一個捷運建設像蔡總統講得那麼清楚，有預算、有計畫還有期程，是基隆目前最重要的事。

除了輕軌捷運之外，今年底前還有2輛觀光巴士成行，去年底已經完成發包，目前打造車體中，9月底交車，林右昌說今年底可以成行，串連東岸的觀光景觀；此外，市府並與港務公司研商開闢水上計程車的計畫，從火車站對面小艇碼頭開船，經正濱漁港、八斗子及海科館潮境等地下船，林右昌說，這些都是整體規劃，重點突破。

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