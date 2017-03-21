潛艦國造啟動 蔡英文：深化國防自主
總統蔡英文今上午赴海軍高雄左營基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航歡送，暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式。（記者張忠義攝）
〔記者涂鉅旻／高雄報導〕總統蔡英文今上午赴海軍高雄左營基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航歡送，暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式，蔡英文稍早致詞時表示，潛艦國造不只是海軍、中科院和台船公司的使命，更會是整個政府、整個國軍、整個產業要共同投入的任務。因為，我國的目標不僅是打造出魚雷潛艦，而是要完成代表台灣國家安全、產業發展和社會團結的潛艦國造任務。
蔡英文表示，潛艦國造計畫啟動之後，政府將會進一步地深化國防自主的政策，從制度面落實國防自主的精神，建立國家安全跟產業發展密切結合的穩固結構。她期待，未來的國軍有更好的武器裝備，而這些武器裝備，是我們台灣的研製成果。她希望，未來的產業能有更高的科技水準，而這些科技水準，是來自國防科研的成果。
不過，蔡英文致詞時也出現一個小口誤，將「防衛固守、重層嚇阻」，唸成「防衛固守、重層阻嚇」。蔡英文隨後強調，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，這個大家都共同認知到的問題，過去卻一直無法解決，但她身為三軍統帥，一定要有決心來解決這個問題，因此，今天我們要用行動，跟大家一起跨出這歷史性的一步。
蔡英文致詞全文：
各位海軍的前輩們、產學界的先進們、行政團隊各部會的代表們，還有我們全體官士兵弟兄姐妹，大家好。
今天是一個非常重要的場合，不僅是「敦睦艦隊」就要啟航，更是潛艦國造啟動的歷史性時刻。我知道各位為了今天，已經做足了準備，我要謝謝大家在這段時間以來的辛勞。
不過，從今天開始，我們肩上將有更重的 責任，我們要一起，為國防自主、為國家安全的美好明天，共同努力！
海軍的敦睦遠航訓練，已經執行了64年。參與敦睦艦隊，是海軍弟兄姐妹們終生難忘的光榮。
從今年2月25日開始，敦睦支隊就開始 執行國內環島航訓任務，並且也在國內各大港口，開放艦艇參觀，讓全民都看到我們 海軍建軍備戰的成果。
接下來，我們就要展開國外航行訓練，不僅敦睦邦誼，也要讓國際社會看到台灣。在這裡，我要預祝這次的敦睦遠航，順利成功。
海軍是國軍國際的軍種，所以我也希望，大家務必要把握這次遠航的機會，好好學習，除了 基礎的戰訓操演外，我們也要培養更有國際視野的海軍新生代，為海軍未來的發展打下厚實的基礎。
在剛才的儀式中，國防部馮部長、台船公司鄭董事長以及中科院張院長，已經共同完成潛艦國造的啟動命令，以及合作備忘錄的 簽署。
今天在座的各位，你們都是歷史的見證者。繼高教機「自研自製計畫」啟動之後，我們潛艦國造的計畫，今天，就要正式展開。
在「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想下，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，這個大家都共同認知到的問題，過去卻一直無法解決。
身為三軍統帥，我一定要有決心來解決這個問題，因此，今天我們要用行動，跟大家一起跨出這歷史性的一步。
當然，我了解，潛艦國造是我們國防自主政策中，最具挑戰性的一環，我也知道，外界有些人並不看好。但是，我要告訴大家， 台灣人一向勇於面對挑戰，並且克服挑戰，這是台灣精神，也是我們絕不迴避的使命。
先自助而人助，這是國際政治的現實鐵律，如果我們因為困難而卻步，台灣的國防自主，就不會有未來。歷史也告訴我們，只要我們一起努力，沒有什麼比團結的台灣人更堅強。
我們會理性地找出解決問題的方法，整合國家整體實力，共同克服潛艦國造的挑戰，我會給各位最大的支持，因為，這就是三軍統帥對國家的責任。
潛艦國造，不只是海軍、中科院和台船公司的使命，更會是整個政府、整個國軍、整個產業要共同投入的任務。因為，我們的目標不僅是打造出魚雷潛艦，而是要完成代表台灣國家安全、產業發展和社會團結的潛艦國造任務。
潛艦國造計畫啟動之後，政府將會進一步地深化國防自主的政策，從制度面落實國防自主的精神，建立國家安全跟產業發展密切結合的穩固結構。
我期待，未來的國軍有更好的武器裝備，而這些武器裝備，是我們台灣的研製成果。 我希望，未來的產業能有更高的科技水準，而這些科技水準，是來自國防科研的成果。
這將是國軍的未來、國防產業的未來，以及台灣走向下一個世代的未來。
敦睦艦隊的啟航和潛艦國造的啟動，就代表我們勇於面對國際的困境、勇於接受潛艦 國造的挑戰，這就是中華民國國軍，不怕苦、不畏難，不求名、不求利的國軍精神！
今天，我要把這樣神聖的任務。交付給各位。
現在，我正式宣布：敦睦艦隊和潛艦國造正式啟航！
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總統蔡英文今上午赴海軍高雄左營基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航歡送，暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式。（記者張忠義攝）
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總統蔡英文今上午赴海軍高雄左營基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航歡送，暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式。（記者張忠義攝）
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總統蔡英文今上午赴海軍高雄左營基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航歡送，暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式。（記者張忠義攝）
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蔡英文總統登上磐石艦。（記者張忠義攝）
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蔡英文總統登上磐石艦。（記者張忠義攝）
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蔡英文總統南下左營，登上磐石艦（圖）。（記者張忠義攝）
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蔡英文總統南下左營，登上磐石艦（圖）。（記者張忠義攝）
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蔡英文總統歡送海軍敦睦艦隊啟航，並主持潛艦國造合作備忘錄簽署。（記者張忠義攝）
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