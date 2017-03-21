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看李永得被盤查事件 桃園律師議員這樣說⋯

2017-03-21  10:35

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院客家委員會主委李永得被員警盤查事件鬧得沸沸揚揚，也是律師的桃園巿議員范綱祥在臉書PO文，他認為「雙方都像小孩子在鬧彆扭，不成熟。」畢竟內閣閣員跟警察都是社會上的「大人」，應該要做好的示範。

范綱祥說，成熟的人應該先對自己做不妥當的部分道歉，處理事情也要有適當的力道與節奏。

他認為，「警察國家」這樣強度的用語，一般人使用，可以突顯問題，至於內閣閣員，有事實上的影響力，怎麼說也不可能變成一般市民，用這樣的詞彙，會讓人覺得判斷力跟自制力都有待加強。

他還說，警察責任重大很辛苦，大家都了解，但是，把穿夾腳拖、看一眼等當作是犯罪的合理懷疑，實在是說不過去。辛苦而有貢獻，值得大家感謝，但是不能用來當作做事潦草恣意的理由。

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  • 客委會主委李永得被員警盤查事件，桃園巿議員范綱祥提出看法。（取材范綱祥臉書）

    客委會主委李永得被員警盤查事件，桃園巿議員范綱祥提出看法。（取材范綱祥臉書）

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