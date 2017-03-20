國民黨：民進黨莫再攔審兩岸協議監督條例

2017-03-20 11:42

〔記者林良昇／台北報導〕318學運已3周年，兩岸協議監督條例草案本週將在立法院審查，國民黨今表示，民進黨政府應積極面對、莫再阻攔審查兩岸協議監督條例草案，國民黨願協助蔡政府一臂之力，訂定真正福國利民且台灣人民期待已久的兩岸經濟互惠法案。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，民進黨已完全執政，在國會佔絕對多數，想過的法案沒有不會通過的道理，蔡英文政府雖然每次都把「兩岸協議監督條例」列為優先法案，卻從未見行政院及立法院貫徹執行，這樣的做法完全就是打假球。

胡文琦指出，民進黨的立委多認為現今兩岸關係冷冰冰，急於審查甚至通過「兩岸協議監督條例」沒有多大意義；但在兩岸關係陷入僵局冷和的此刻，何不從民進黨承諾要審的「兩岸協議監督條例」開始邁出第一步，做出上任以來第一件關於兩岸事務的具體作為。

胡文琦說，太陽花3周年，當初和民進黨站在一起的「小綠綠」們都出來抨擊民進黨對「兩岸協議監督條例」的擺爛行為，例如，林飛帆臉書上公開指民進黨就是「擺明不鳥你」，陳為廷說「民進黨對當時318的承諾已經漸行漸遠」。

胡文琦表示，民進黨不鳥國民黨在政治攻防上可以理解，但面對幫助民進黨打天下的「小綠綠」們，民進黨當權者是否該摸著良心認真面對？