最新民調 蔡總統聲望37.6％上任來第2低

台灣民意基金會今天（20日）舉行「台灣人最喜歡的國家」全國性民調發表會，由董事長游盈隆主講。（記者黃耀徵攝）

2017-03-20 11:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今上午召開記者會公布最新民調，調查顯示有37.6%贊同總統蔡英文領導國家的方式，但有42.5%民眾不贊同。蔡總統在今年3月聲望創下史上第2低，僅高於今年1月3.8%，並較2月下滑3.8%。若與去年5月剛上任相比，蔡總統聲望更是慘跌32.3%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡總統今年2月聲望「枯木逢春」，擺脫民意支持度一路下滑的困境，頗有一躍而起之勢，但後續乏力，好景不常。

游也指出，蔡總統民調短期再次滑落，顯示民間熱情不再，信心動搖，民調下滑因素可能包括社會對「一例一休」反彈持續發酵，人民對司法改革缺乏信心，政府年金改革主要方案未獲社會強烈共鳴等。

民調也顯示，對林全內閣整體施政表現，有31.9%民眾滿意，49.4%不滿意。滿意者較今年2月相比，下滑了1.7%，不滿意者也下滑2.6%。游盈隆指出，近半數人民不滿意林全內閣施政表現，是一個不可忽視的嚴重警訊。

但從近4個月的民調趨勢來看，林全內閣施政滿意度無太大浮動，大多維持3成左右支持度；不滿意者則從去年12月的59.4%逐漸下滑，但仍約於5成上下浮動。同時，選擇不表態的民眾同時也逐漸攀升，游盈隆解讀，這顯示這段期間，對於林全內閣困惑與觀望的民眾明顯增加。

民調也對前總統馬英九遭北檢偵結起訴一事進行調查，有45.1%民眾認為這樣起訴適當，23.9%認為不適當，回答沒意見與不知道者則為30.7%。

此次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、研究發現判讀、報告撰寫；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間為2017年3月13、14日。以全國為範圍的20歲以上成年上，抽樣方法為全國住宅電話用戶抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣。有效樣本1185人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.85%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。經費來源為台灣民意基金會。