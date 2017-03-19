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張善政稱共諜也會被感化 綠委：乾脆唱兒歌三百首

2017-03-19  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政昨演講時，針對日前中生涉共諜案，他回應，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化！」對此，民進黨立委林俊憲今於臉書撰文，質疑張似不太懂政治，「因此才會說出這種感化論」。

林俊憲表示，對於張善政這個人還算欣賞，因為他「不是國民黨籍」、「算務實，做事實事求是」，且「既算是研究科學，又待過業界，來自民間社會」，而非自以為高高在上的官僚，因此，「他不太懂政治，才會說出這種感化論吧」。

林俊憲舉例，「多年前有個拿國民黨中山獎學金的職業學生留學美國，閒暇之時就是拿相機拍拍留學生中的異議人士，回報黑名單讓人不能回台，這職業學生之後一路反民主，例如反對總統直選，但最後竟當上總統。那個人就是馬英九」。

林俊憲質疑，「請問他有被感化嗎？我知道中國政府和中共，不等於中國民間社會，但共諜怎麼可能被感化啦！」所以，張這次的發言，他並不認同，並吐槽「下次抓到共諜，就唱兒歌三百首好了，我相信民主對一般民眾是有感染力的，但對特務應該是無效」。

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  • 針對前行政院長張善政直指，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化！」民進黨立委林俊憲表示不認同。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    針對前行政院長張善政直指，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化！」民進黨立委林俊憲表示不認同。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 林俊憲今撰文質疑，張善政對於共諜案的言論似乎有問題。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今撰文質疑，張善政對於共諜案的言論似乎有問題。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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