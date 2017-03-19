張善政稱共諜也會被感化 綠委：乾脆唱兒歌三百首
2017-03-19 11:31
〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政昨演講時，針對日前中生涉共諜案，他回應，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化！」對此，民進黨立委林俊憲今於臉書撰文，質疑張似不太懂政治，「因此才會說出這種感化論」。
林俊憲表示，對於張善政這個人還算欣賞，因為他「不是國民黨籍」、「算務實，做事實事求是」，且「既算是研究科學，又待過業界，來自民間社會」，而非自以為高高在上的官僚，因此，「他不太懂政治，才會說出這種感化論吧」。
林俊憲舉例，「多年前有個拿國民黨中山獎學金的職業學生留學美國，閒暇之時就是拿相機拍拍留學生中的異議人士，回報黑名單讓人不能回台，這職業學生之後一路反民主，例如反對總統直選，但最後竟當上總統。那個人就是馬英九」。
林俊憲質疑，「請問他有被感化嗎？我知道中國政府和中共，不等於中國民間社會，但共諜怎麼可能被感化啦！」所以，張這次的發言，他並不認同，並吐槽「下次抓到共諜，就唱兒歌三百首好了，我相信民主對一般民眾是有感染力的，但對特務應該是無效」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 被中國網軍集體求淘汰 老蕭一句話霸氣回應
- 經典賽》國際賽太難忘 史邁利難掩興奮
- 韋禮安做作發聲 強碰沈玉琳尬嗓
- 台男於澳門酒店身亡 房內有疑似毒品粉末
- LINE嗆聲結怨 KTV前持刀砍人畫面曝光
- 今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 印地安泉網賽》「辛然配」首封后 共享破千萬獎金
- 美墨圍牆招標規格曝光 牆高9公尺長1120公里
- 自由廣場》以透明度對治假新聞
- 《金科長》南宮珉小兵立大功 《師任堂》斥資7億悲劇了
- （影音）「嫁出去就是別人的」 徐若瑄堅不妥協
- 中南部空污拉警報 23個測站不良紅！
- NBA》談MVP引戰火 柯瑞：這只是我的觀點
- 市府花卉展 南投牡丹來爭艷
- 入內看！安以軒登記結婚 紅色戰袍超有架式
- 經典賽Live》史坦頓轟上第三層看台 美國隊2分領先
- 世青花式滑冰賽》林仁語傷很大 放眼世錦賽
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 150噸回收物 堆放國六高架橋下
- 自由開講》賽事可以分級 責任不能分割
- 經典論戰》大聯盟千勝級教頭 經典賽也頭痛
- 不只調情！以綸還想跟子閎拍男男劇
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 投資法拍屋耍詐 假代書騙數千萬又被起訴
- 機捷一段票比兩段票貴 A7居民促降價
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 許效舜捧麵亂入 鐵獅大鬧國樂團
- 【異色童話館】綠野仙蹤
- 連男的都不放過！SOD小鮮肉職員下海拍AV
- （圖輯）全家神基因！5歲超萌小蘿莉讓鄉民暴動了
- 自由廣場》一例一休背黑鍋
- 基隆光隆家商 開辦3D木工課程
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 經典賽美、多殊死戰 今日賽事轉播與預告
- 台南兩舞廳連遭砸店 嫌落網稱帳單被灌水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張善政稱共諜也會被感化 綠委：乾脆唱兒歌三百首
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分