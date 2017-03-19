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張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…

2017-03-19  06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍在中國兩會期間發言「台獨走到盡頭是統一」的談話，被兩岸政壇認為逾越互動「紅線」，據報導，張志軍被傳可能異動的傳言，隨即在政壇間發酵，而這則傳言更被指是小英政府出手教訓他的手筆。

《上報》報導，張志軍是「台辦舊式思考批判台獨」，包括他之前的作為及公開談話，都對兩岸間的和平發展有所抵觸，甚至是「從中作梗」兩岸和平互動，於是小英政府決定有所有回應。

據報導，在小英政府兩岸決策官員的運作之下，以匿名「決策高層」方式，對外點名批判張志軍，「更直戳近來國台辦遭到反腐行動整改，傳聞將遭撤換的痛處」，而這項傳言的傳出，中方高層也未有進一步對小英政府的批判動作，顯示對我仍是屬於「有期待」的態度。

到目前，張志軍異動還僅止於傳言，但是，雙方政府卻從中探出稍許善意互動的味道。

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  • 中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

    中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

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