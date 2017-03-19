張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
2017-03-19 06:44
〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍在中國兩會期間發言「台獨走到盡頭是統一」的談話，被兩岸政壇認為逾越互動「紅線」，據報導，張志軍被傳可能異動的傳言，隨即在政壇間發酵，而這則傳言更被指是小英政府出手教訓他的手筆。
《上報》報導，張志軍是「台辦舊式思考批判台獨」，包括他之前的作為及公開談話，都對兩岸間的和平發展有所抵觸，甚至是「從中作梗」兩岸和平互動，於是小英政府決定有所有回應。
據報導，在小英政府兩岸決策官員的運作之下，以匿名「決策高層」方式，對外點名批判張志軍，「更直戳近來國台辦遭到反腐行動整改，傳聞將遭撤換的痛處」，而這項傳言的傳出，中方高層也未有進一步對小英政府的批判動作，顯示對我仍是屬於「有期待」的態度。
到目前，張志軍異動還僅止於傳言，但是，雙方政府卻從中探出稍許善意互動的味道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 蔡依林噴無名火 封口拒聊錦榮
- 五月天高雄開工吸4億-反串魯蛇 阿信賣內衣
- （台南）冷清 漁會改選投票率5.92％
- 《金科長》南宮珉小兵立大功 《師任堂》斥資7億悲劇了
- 天天可換巢 日租房暗藏「淫」憂
- 新店第一公墓建公園落空 改工業區惹議
- 光華六號飛彈快艇 自製31艘
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- 華語介入造成代溝 台灣手語爭列國家語言
- 《健康聚寶盆》短傷口恢復快 週末拉臉週一見人
- 自由廣場》馬洩密可能無罪嗎？
- 【DIY工作坊】不是青菜賣青菜
- 魚池香茶巷 櫻花期倒數
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 會談冷淡沒交集 川普嗆假新聞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Plan targets central area development
- 救台盟聚凱道 籲擱同婚拚經濟
- 體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權
- 經典賽美、多殊死戰 今日賽事轉播與預告
- SBL》達欣淘汰璞園 8度爭冠居首
- 鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛
- 挺輕軌 劉文雄：應不分藍綠
- 川普晤梅克爾 各說各話
- 葉啟田欠情債 方馨站台祭胸器
- 失婚艾莉絲爆前夫拒行房 法國求助小禎禱告
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 前田敦子讓人沒食慾 一餐熱量是女性3倍
- 美金手套掉漆 送波進4強
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 自由廣場》軍紀 戰略 武器
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分