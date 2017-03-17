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先辭才能選？ 台南市長之爭王定宇這麼說…

2017-03-17  12:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年台南市長寶座，民進黨內競爭激烈，有人拋出「要參選必須先辭去現任公職」的議題，引發討論，對此，立委王定宇今天反駁說，選舉是人民在找公僕，而非政治人物在找頭路，「這樣不能出來選，那樣不能出來選…」，刪去法的邏輯並不對，讓市民能夠決定最佳的市長人選才是重要。

王定宇今天在台南市仁德區二空新村舉行拆遷補償費爭議的協調會時，面對媒體的詢問，提出了以上的說法，他希望任何表態想選市長的人，都應體會「市民才是主人」的邏輯思維，要站在人民的角度看事情，而不是自己去圖什麼位置。

王定宇指出，市長選舉是人民在找公僕，每個有意參選的人，應該提出自己的理念與政見，證明自己適合擔任，爭取支持，讓人民在眾多優質之中挑出最佳的人選，而非站在候選人的角度，「別人都不行，只有我能選」，這是錯誤的。

王定宇也認為，未來任何人獲得提名，大家都要團結一致，全力去支持，而現階段在黨內就開始針對競爭者有負面的批評，實在很不好。

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  • 2018台南市長競爭激烈，立委王定宇認為選舉是人民在找公僕，而非政治人物在找頭路。（記者吳俊鋒攝）

    2018台南市長競爭激烈，立委王定宇認為選舉是人民在找公僕，而非政治人物在找頭路。（記者吳俊鋒攝）

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