司改拋新議題？ 台聯：1996年前考上的法官重考
2017-03-16 23:29
〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議各分組會議積極進行中，台聯黨主席劉一德今天針對司改拋出新議題，他認為國內法官普遍是黨國頭腦，建議比照東西德合併後轉型正義的做法，要求1996年台灣全面民主化以前考上的法官重考。
台北地檢署日前以洩密等罪起訴前總統馬英九，劉一德在16日《政經看民視》節目中表示，大眾對馬案不用太樂觀，前檢察總長黃世銘雖然被判有罪，卻是輕判，只罰40多萬元，他預測馬案也會輕判，因為他對司法沒有信心。
劉一德指出，現在司法改革都在談陪審團、法庭直播等技術問題，但台灣司法最大的問題是法官都有黨國頭腦，不管說什麼理由，真正的理由是「他是藍的」。他指出，東西德合併時有個非常好的方法，為了把東德共產黨的法官變成自由社會的法官，要求他們再考一次民主社會通用的概念，考得過才繼續做法官，考不過就滾蛋走人。
劉一德說，台聯主張訂出新規定，1996年台灣全面民主化以前考上法官的都重考，修正一下他們的腦袋，這是最快的方法。
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