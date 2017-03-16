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救棒球 林全下令教育部：2個月內提改革作法

2017-03-16  12:49

〔記者李欣芳／台北報導〕這次世界棒球經典賽，台灣隊慘敗，讓不少球迷失望，行政院長林全表示，這次比賽突顯長期以來我國選訓及參賽制度不健全的問題，棒球協會、職棒聯盟等棒球人才及資源未能有效整合，影響代表隊參賽成效，請教育部切實檢討，並於2個月內提出具體改革的作法與策略，避免類似情事再次發生。

林全今天主持行政院院會時表示，棒球是國人最熱愛的運動，我國代表隊在今年的世界棒球經典賽中的表現不如預期，讓多數國人感到失望，但是代表隊教練、選手的努力和運動精神，仍值得肯定。

他表示，行政院去年12月將「國民體育法」修正草案送請立法院審議，請教育部積極推動修法事宜，儘速完成修法程序，務必落實單項運動協會改革，邁向「組織開放化、財務透明化、營運專業化、考評客觀化」的運作，讓棒球及各項運動能有更好的發展環境。

林全說，新任體育署林德福將於明天上任，林德福曾任前體委會主委，行政歷練豐富，尤其在體委會主委任內成功整合兩大職棒聯盟（臺灣大聯盟、中華職棒聯盟），期盼新署長上任後，能發揮所長，積極扮演整合及協調者角色，為迎戰下一階段的賽事，及2018亞運、2020奧運做好準備。「這是我們曾向國人承諾要把運動員培養環境做好的重要指標，務必請教育部及林署長努力以赴」。

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  • 行政院長林全今早為洗錢辦公室揭幕。（記者錢利忠攝）

    行政院長林全今早為洗錢辦公室揭幕。（記者錢利忠攝）

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