獄政人力不足 1人戒護百囚犯成常態...

2017-03-16 10:20

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今早召開，聚焦於獄政人力及收容人超收問題，法務部報告指出，目前矯正機關超額收容嚴重，核定容額56,877名，但近年來收容人數均維持在6萬人以上，截至去年底，近5年矯正機關平均收容人數為64,311人，長期處於超額收容情形，且第一線戒護安管人員離職率高，顯見對職場生態不滿意。

針對獄政人力問題，法務部報告指出，第一線管理員離職率高，觀察近年來第一線管理員之離職率，98年至103年間約2.8%至4.5%，但104年陡升至6.98%，105年度離職率亦達5.27%，其中多數人員希望調至職場環境較單純，且無風險之一般行政機關，顯見第一線戒護安全管理人員對職場生態不滿意。

法務部統計，因監所長期超額收容，戒護人力缺口嚴重，且管教壓力沉重，矯正機關多數勤務崗位僅配置1人，長時間單獨戒護數十人甚至百餘人已是常態，尤其夜間警力薄弱，隱藏脫逃、暴力攻擊或自縊等危險事故；甚至礙於警力不足，多數機關崗哨、巡邏、門衛等勤務點，長期未指派警力值勤，使整體戒護安全風險提升。

以崗哨為例，51所矯正機關之崗（地）哨計有257個，因警力不足，逾1個月以上無力派員值勤之崗（地）哨，計有191個，由於估計每1崗哨需有6名戒護人力，才能維持日、夜正常勤務運作，故崗（地）哨整體所需執勤警力尚缺1,146名。

且近年來管教人員遭收容人暴力攻擊案件頻傳，100年共24件、101年共29件、102年共25件、103年共41件、104年共54件、105年共56件；另外，新業務增加，例如為提升醫療照護需求，收容人自102年起納入健保，戒送外醫及住院勤務暴增，人力缺口雪上加霜。

至於教化人力部分，傳統監獄著重管理，然現代行刑思潮由應報轉為教化及教育，教化人員角色日益重要。近年來相關法律修正，重罪累犯不得假釋之受刑人數攀升，加上家暴、性侵、毒品等類型收容人，須加強專業輔導及個別教誨，但教化人力不足未能確實執行，導致收容人情緒困擾及面臨生活適應問題，無法藉由教誨紓解，易衍生對獄政管理之不滿而發生戒護事故。