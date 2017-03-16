| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》委內瑞拉再開轟！美國陷苦戰（影音）
 首頁 > 政治

獄政人力不足 1人戒護百囚犯成常態...

2017-03-16  10:20

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今早召開，聚焦於獄政人力及收容人超收問題，法務部報告指出，目前矯正機關超額收容嚴重，核定容額56,877名，但近年來收容人數均維持在6萬人以上，截至去年底，近5年矯正機關平均收容人數為64,311人，長期處於超額收容情形，且第一線戒護安管人員離職率高，顯見對職場生態不滿意。

針對獄政人力問題，法務部報告指出，第一線管理員離職率高，觀察近年來第一線管理員之離職率，98年至103年間約2.8%至4.5%，但104年陡升至6.98%，105年度離職率亦達5.27%，其中多數人員希望調至職場環境較單純，且無風險之一般行政機關，顯見第一線戒護安全管理人員對職場生態不滿意。

法務部統計，因監所長期超額收容，戒護人力缺口嚴重，且管教壓力沉重，矯正機關多數勤務崗位僅配置1人，長時間單獨戒護數十人甚至百餘人已是常態，尤其夜間警力薄弱，隱藏脫逃、暴力攻擊或自縊等危險事故；甚至礙於警力不足，多數機關崗哨、巡邏、門衛等勤務點，長期未指派警力值勤，使整體戒護安全風險提升。

以崗哨為例，51所矯正機關之崗（地）哨計有257個，因警力不足，逾1個月以上無力派員值勤之崗（地）哨，計有191個，由於估計每1崗哨需有6名戒護人力，才能維持日、夜正常勤務運作，故崗（地）哨整體所需執勤警力尚缺1,146名。

且近年來管教人員遭收容人暴力攻擊案件頻傳，100年共24件、101年共29件、102年共25件、103年共41件、104年共54件、105年共56件；另外，新業務增加，例如為提升醫療照護需求，收容人自102年起納入健保，戒送外醫及住院勤務暴增，人力缺口雪上加霜。

至於教化人力部分，傳統監獄著重管理，然現代行刑思潮由應報轉為教化及教育，教化人員角色日益重要。近年來相關法律修正，重罪累犯不得假釋之受刑人數攀升，加上家暴、性侵、毒品等類型收容人，須加強專業輔導及個別教誨，但教化人力不足未能確實執行，導致收容人情緒困擾及面臨生活適應問題，無法藉由教誨紓解，易衍生對獄政管理之不滿而發生戒護事故。

廣告
  • 全國監獄超收問題嚴重，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。圖為宜蘭監獄。（資料照，記者簡惠茹攝）

    全國監獄超收問題嚴重，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。圖為宜蘭監獄。（資料照，記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 囚犯 常態 戒護 獄政人力
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：獄政人力不足 1人戒護百囚犯成常態...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.