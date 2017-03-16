吳敦義批「妳只在乎妳自己」 小英幫他按讚？

網友發現後問「真假，蔡英文按讚？」而吳敦義臉書小編還回覆說「是的」。（圖擷取自）

2017-03-16 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義參選國民黨主席，其臉書粉絲頁經常發表時事看法，日前吳敦義在臉書發文，批評總統蔡英文施政，直指「因為妳只在乎妳自己！」沒想到蔡英文也來按讚，讓網友傻眼，問道是真的還假的。

吳敦義前天在臉書PO一篇以「向上，才是我們要走的路，也是我在思考的事」為題的文章，指去年蔡總統政績和民調數據，都顯示民進黨對人民訴求毫不在乎。還指蔡英文「當妳可以透過行政院客委會使用納稅人的錢買單吃法國菜的同時，大言不殘（慚）的號稱是在推廣青年返鄉就業，但妳可曾聽到真正人民的聲音？沒有，因為妳只在乎妳自己！」

吳敦義批評蔡英文後，文末還Tag蔡英文的粉絲團，PO文有1千多人按讚，不過特別的是，蔡英文也來底下按讚，有網友發現後直問「真假，蔡英文按讚？」而吳敦義臉書小編還回覆說「是的」。