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蔡總統主導司改 洪秀柱盼不要變成司法文革

2017-03-15  14:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今邀前司法院副院長蘇永欽以「我對當前司法改革的幾個看法」為題發表演說，蘇永欽批評蔡英文總統直接主導司法改革，根本是「不對的機關，不對的方式」，「名不正、言不順」，黨主席洪秀柱則質疑希望蔡英文主導司改，不要變成「司法文革」，也不要跟著一些民粹式的言論起舞。

洪秀柱表示，司法改革是全民期待，也是歷任政府努力方向，但很遺憾蔡英文在去年司改籌備會議上說，希望法院不要有錢判生、無錢判死，這些言論也許是對的，但以總統之尊說此話，等於判定司法不被民眾信任，嚴重折殺司法尊嚴。

洪秀柱還說，希望司法改革持續推動，但不要變成「司法文革」，尤其蔡英文擔任司改召集人，不要跟著民粹式言論起舞，這幾天民進黨政府還提出保防法，打算讓「人二」復辟，檢察總長還為一個砍人一百多刀的死囚上訴，難怪人民對司法不信任。

洪秀柱表示，民進黨執政製造人民對立、仇恨與撕裂，這是最值得憂心的事，國民黨要盡力監督，「民主憲政不能毀在一黨之手。」

洪秀柱指出，昨日檢方起訴前總統馬英九，國民黨一則尊重司法，但也期盼未來能在公正審判下，還原事實真相，不要有政治性操作。

對於蔡英文總統主導並召開「司法改革國是會議」，蘇永欽質疑，蔡英文既然已經提名新的司法院長，就應該放手讓司法院長來主導，過去台灣召開國是會議只有一次是在民國七十九年，為了終結萬年國會，不得已才由總統召集，但台灣民主化後，一切就應回歸憲政，也從未舉行過這種「違反責任政治」的會議，蔡英文總統卻直接主導司法改革，根本是「不對的機關，不對的方式」，「名不正、言不順」，他主張，司法改革應該是由司法院提案，立法院最後決定。

他並認為，司法能否發揮穩定社會秩序的功能，最重要在於人民的信任，台灣司法需要建立系統性的信任，當前最有效的方式，應該是建立一套讓人民參與審判的制度。

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  • 國民黨中常會今邀前司法院副院長蘇永欽以「我對當前司法改革的幾個看法」為題發表演說，黨主席洪秀柱則質疑希望蔡英文主導司改，不要變成「司法文革」，也不要跟著一些民粹式的言論起舞。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨中常會今邀前司法院副院長蘇永欽以「我對當前司法改革的幾個看法」為題發表演說，黨主席洪秀柱則質疑希望蔡英文主導司改，不要變成「司法文革」，也不要跟著一些民粹式的言論起舞。（資料照，記者王藝菘攝）

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