「不存在」判決起訴馬 最高法院官長：我也找不到

前總統馬英九昨天因教唆洩密等罪被檢方起訴，但各界指出北檢起訴所引用的判決是幽靈判決，司法院網站上根本找不到。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-03-15 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天因教唆洩密等3罪被檢方起訴，但各界指出北檢起訴所引用的判決是幽靈判決，司法院網站上根本找不到。有媒體報導指出，最高法院書記官長黃國忠表示，因為此案涉及國家機密，就連他自己也查不到。

據《聯合報》報導，最高法院指出，最高法院101年度台上字第2970號刑事判決涉及國家機密，依「國家機密保護法」第24條第2項規定，不能公開判決全文。最高法院書記官長黃國忠也說，這判決是國家機密案件，他自己也查不到，也不知道檢方怎麼查。

報導也提到，最高法院今天派人去木柵倉庫調案，但該案已屬「國家機密保護法」保護範圍，案卷封存所以無法查看。雖然不能公開判決全文，但最高法院表示，這判決已經最高法院選編為刑事庭所製作具有參考價值裁判，可以公布法律意見。