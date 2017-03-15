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郁慕明批小英為台獨向中宣戰 鄉民酸你的褲子呢

2017-03-15  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨主席郁慕明在臉書上表示，總統蔡英文所作的一切目的是為了台獨，並向蔡喊話「準備對中國宣戰了嗎」；郁慕明的文章引起兩極看法，鄉民則是酸「新黨要跟國軍宣戰嗎？」

郁慕明說，蔡英文的台獨戰略，不必富國強兵，而是築起「竹幕」，雖不如昔日「鐵幕」密不透風，但也能削弱中國崛起對台灣的吸引，阻絕真實的兩岸資訊，方便台獨政權在「竹幕」裡洗腦人民，灌輸台獨；台獨相信「以時間換取空間」，只要阻隔兩岸交流，在島內教出一代又一代的「天然獨」，台獨的盡頭就不會是統一，而是成功「建國」。

郁慕明說，蔡英文正以她的「竹幕」策略向中國「宣戰」，這場「戰爭」會是誰贏呢？無論如何，新黨已經表態，會支持保防法，靜靜等待「盡頭」的到來。

網友見狀後，有的人附和「倒楣的是台灣人民」、「如此下去台灣內部，終將會有一場內戰」；鄉民則是不以為然說，「褲子到底哪裡去了呢？（海水退潮就知道誰沒穿褲子的衍生句）」「想不到新黨也要靠中國生存了 不勝稀噓」、「軍人最後在舔共，悲哀至極」、「一個連席次都沒有的主席，不用分享」、「快把間諜抓起來好嗎」。

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  • 新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者黃耀徵攝）

    新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者黃耀徵攝）

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