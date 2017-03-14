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馬英九遭起訴 民進黨：司法再次認定「毀憲亂政」

2017-03-14  14:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九教唆洩密等案件，今（14）日偵結起訴馬英九，對此，民進黨發言人王閔生表示，這場由馬英九與前檢察總長黃世銘主導的「九月政爭」，嚴重衝擊並傷害台灣民主，民進黨期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。

台北地檢署偵以違反通訊保障及監察法等罪起訴馬英九，北檢指出，馬英九長期從事司法實務與法律教學，明知人民對於隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權之期待，為普世共維之價值，執政期間屢次宣示保障基本人權，但馬英九僅因與前立法院長王金平等人的理念差異，竟逾越司法與政治應有分際，涉犯事實明確。

王閔生表示，此案正凸顯總統不能干預司法、不能毀憲亂政，黃世銘違法監聽國會議員，馬英九拿監聽當成政爭工具，這場由馬英九與黃世銘主導的「九月政爭」，嚴重衝擊並傷害台灣民主。

王閔生進一步說，今天的起訴只是司法再次認定馬英九「毀憲亂政」的事實，也就是特偵組不可以違法監聽、檢察總長不可拿個案向總統報告、總統及總長也不可在偵結前洩漏個資給第三人，民進黨期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。

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  • 台北地檢署偵辦前總統馬英九教唆洩密等案，今日偵結起訴，民進黨發言人王閔生（見圖）指出，今天的起訴只是司法再次認定馬英九「毀憲亂政」的事實。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北地檢署偵辦前總統馬英九教唆洩密等案，今日偵結起訴，民進黨發言人王閔生（見圖）指出，今天的起訴只是司法再次認定馬英九「毀憲亂政」的事實。（資料照，記者廖振輝攝）

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