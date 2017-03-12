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施壓國防部喬國軍人事？ 綠委被爆強行舉薦

有綠委被爆強行介入國軍少將人事。照片與新聞無關。（資料照，記者陳彥廷翻攝）

2017-03-12  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨南部某立委被爆，對國防部高層施壓，介入國軍少將人事安排，最後軍方在上週召開人評會，通過這名立委所舉薦的人選，引發軍方內部反彈。

《蘋果日報》報導，陸軍特戰指揮部政戰主任文天佑少將調任陸軍第10軍團政戰主任，許多現階政戰上校都想爭取出缺的特戰指揮部政戰主任一職。陸軍司令部原本已經安排好人選要接任，卻受到立委的施壓。

這名民進黨南部立委常上政論節目，有一定的知名度，他被爆施壓國防部高層一定要用他所舉薦的人選，軍方受到一定的壓力，在上週召開將級晉任人事評議委員會，通過這名立委所舉薦的人選。但對此國防部不願證實，僅強調國軍晉任人選都需按照規定評比。

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