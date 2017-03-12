洪、馬鬥嘴讓位 林俊憲諷國民黨內許多「讓位仙」

2017-03-12 13:01

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國民黨主席洪秀柱評論前總統馬英九溫良恭儉但讓出天下，馬英九今天紀念孫文時駁火反擊指自己溫良恭儉但當仁不讓。民進黨立委林俊憲在臉書表示，洪、馬兩人為了讓不讓問題再次黨內互打，兩人鬥嘴、鬥的好不燦爛，以國民黨如此異乎常人的思維標準，那國民黨裡還有許多超會讓的「讓位仙」。

林俊憲指出，例如國民黨宣傳孫文為清帝遜位、革命成功，讓總統大位給袁世凱；又例如蔣介石在中國時期，治下的國民黨貪腐成性、橫徵暴斂，包庇孔宋家族把持官民兩邊利益，遂給當時善於宣傳包裝的中國共產黨發展空間，把整個中國江山拱手讓人。

林立委強調，這些當然都不是真的「讓」，是實力問題使然，是人民唾棄你們要你們走路，完全不是出於自由意志的願意放手，國民黨，早日清醒好嗎？你們沒有讓出什麼天下，你們是被人民一再趕走！