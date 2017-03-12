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夫選北市妻接花蓮？核心人士：評估中

2017-03-12  06:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍花蓮縣長傅崐萁近日頻頻對台北市政建設多所批評，媒體報導，傅評估卸任後可能轉戰台北市長，幕僚則透露，傅崐萁妻子、國民黨立委徐榛蔚必定接棒參選花蓮縣長。

《聯合報》報導，花蓮地方人士指出，傅崐萁長輩早在農曆年前就在花蓮地方公開表示，傅已規劃明年參選台北市長。傅陣營證實，雙北市長都列入評估。幕僚方面多建議傅參選新北市長，但傅本人認為「七連冠五星縣長」為什麼不能直接挑戰台北市長。

報導指出，傅在花縣府核心幕僚強調，傅現階段會努力「做好花蓮縣政」。

傅崐萁陣營也坦言，傅轉戰北市，徐榛蔚一定會接棒參選花蓮縣長，但兩地同時開打，資源分散是否會影響選情，也納入評估。

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  • 花蓮縣長傅崐萁（左）、立委徐榛蔚（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

    花蓮縣長傅崐萁（左）、立委徐榛蔚（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

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