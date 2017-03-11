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311追悼感恩會 邱義仁：台日友好 有困難也能克服

2017-03-11  16:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本台灣交流協會今舉辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」，協會代表沼田幹夫致詞時除感謝台灣人民協助外，也強調未來仍將竭盡全力為強化日台交流的發展而努力。亞東關係協會會長邱義仁則說，台日關係密切，相信未來兩國間即便遇到困難，也能順利克服。

適逢311六周年，日本台灣交流協會與台灣日本人會共同主辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」。除日方代表外，亞東關係協會會長邱義仁、國安會秘書長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉、外交部政務次長吳志中、前司法院長賴浩敏、前駐日代表許世楷與立法院台日聯誼會副會長姚文智等與日方關係密切人士都出席與會。

沼田幹夫致詞時表示，台灣人在地震時物質與心靈的支援，帶給日本人無比勇氣。沼田幹夫說，對日本而言，「台灣是與我們心與心相連、真正特別的友人」。

邱義仁致詞時則特別提到，台灣人民在311地大地震時自發性的行為，展現台日間的友好情誼，邱義仁說，相信未來台日間即便有困難，這樣深厚的情誼也能協助兩國順利克服各種問題與阻礙。

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  • 台灣日本人會、日本台灣交流協會11日舉辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」，亞東關係協會會長邱義仁（左三）、國安會秘書長吳釗燮（左四）、立法院秘書長林志嘉（左五）應邀與會，並和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左二）等人起立默哀。（記者方賓照攝）

    台灣日本人會、日本台灣交流協會11日舉辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」，亞東關係協會會長邱義仁（左三）、國安會秘書長吳釗燮（左四）、立法院秘書長林志嘉（左五）應邀與會，並和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左二）等人起立默哀。（記者方賓照攝）

  • 台灣日本人會、日本台灣交流協會11日舉辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」，亞東關係協會會長邱義仁（右）應邀與會，並和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左）獻花追思。（記者方賓照攝）

    台灣日本人會、日本台灣交流協會11日舉辦「311東日本大地震六周年追悼感恩會」，亞東關係協會會長邱義仁（右）應邀與會，並和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左）獻花追思。（記者方賓照攝）

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