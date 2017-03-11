廢核遊行上場 台電重申核電如期除役

2017-03-11 15:15

［記者林筑涵／台北報導］今311「非核低碳 永續能源」大遊行，於台北、高雄、台東三地舉辦，台北場則在凱道集結出發；電業法修法時將非核家園入法，台灣正式進入能源轉型。台電表示，面對核廢處理是高度社會共識，宣示核電廠如期除役，且強調將辦理火力電廠更新與再生能源發展。

台電指出，去年八月啟動核一廠除役專案小組，除役計劃仍在審查中，其餘核電廠除役作業也會如期辦理。同時針對近日除役費用缺口爭議，台電則說將持續評估、調整。另外，核廢料遷移、選址引發外界質疑處理速度緩慢，台電表示核廢料處置，去年底由行政院成立「非核家園推動小組」，強調非核小組將透過公共參與，達成社會共識，未來會依專案小組決定推行。

而能源轉型後，電力系統如何佈局，台電指出正在進行環保高效率火力電廠機組更新計畫，同時發展太陽光電、風力等再生能源推展；加上需求面控制，提供誘因降低用電量，逐步渡過能源轉型陣痛期。