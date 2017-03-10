監委林雅鋒、江綺雯 巡察基隆市政
2017-03-10 16:46
〔記者林欣漢／基隆報導〕監委林雅鋒、江綺雯今天巡察基隆，了解基隆去年成立「潮境海灣資源保育區」保育執行情形，及仁愛之家轉型長照園區情況，兩人說，基隆的社政、勞政、教育等各面向市政計畫，都很有前瞻性，但政策實施後仍要持續追蹤、改進。
基市府去年5月將望海巷約15公頃海域公告為基隆第一處保育區，全面禁止採捕任何水產植物，僅經濟型海菜採季節性登記開放採捕。監委林雅鋒、江綺雯聽取意見後，關心1年有長達8個月的時間開放採捕海菜，是否會影響潮間帶生態。
市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀表示，保育區是海菜主要生產場域，海菜是1年期植物，不採也會爛掉，原本只開放每年3到6月摘採，後來考量冬天也會有髮菜等經濟型海菜，並使居民及執法單位有所適從，才會從11月開放到隔年6月，在保育與生計間取得平衡。
另外，監委也關心今年長照2.0上路後，基隆的施行情形，以及仁愛之家轉型長照園區情況，社會處長吳挺鋒表示，基隆將先建置1A1B2C站點，並已初步完成C級站點評估作業，約有30家可設立C級站點，逐步建置普及化。
仁愛之家部分，轉型長照園區的可行性評估剛發包，將針對未來的養護、身障需求及財務狀況進行評估，結果預計6月出爐，再試情形決定是採OT或BOT，吳挺鋒說，目前仁愛之家還有77人，既有建物也會依未來的養護及長照需求，進行重建或拉皮工作。
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