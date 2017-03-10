救棒球！行政院宣布林德福任體育署長
〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院、教育部發佈體育署長人事，由前體委會主委林德褔任教育部體育署長。
行政院今天上午宣布，由林德福任教育部體育署長，根據行政院所提供之簡歷，林德福曾任行政院體育委員會主任委員、促進兩大職棒聯盟合併 與推動「代訓球員」制度、推動超級籃球聯賽（SBL）開打。
這份由行政院所提供的簡歷，也強調林德福在棒球領域的經歷，簡歷指出，林德福曾參與合併兩大職棒聯盟，並且讓成棒代表隊在12年後重返奧運殿堂，也創立替代役球員代訓制度。
林德福簡歷（行政院提供）：
2002年2月-2005年5月 擔任行政院體育委員會主任委員
促進兩大職棒聯盟合併 與推動「代訓球員」制度
推動超級籃球聯賽（SBL）開打
成功爭取2009年世界運動會在高雄舉辦
推動專業運動教練制度
推廣海洋全民運動（屏東大鵬灣）
雅典奧運代表團的組軍與培訓（附歷屆獎牌統計）
關於棒球：
組成台灣第一次大規模海外棒球加油團： 2003 年林德福號召全台灣的棒球迷到日本北海道札幌 （Sapporo）參觀棒球亞錦賽，為當時的台灣棒球代表隊加油。因為若是能取得前兩名，就能代表亞洲參加2004在雅典的奧運會。
合併兩大職棒聯盟：1989年中華職棒聯盟成立（味全、統一、三商、兄弟）、1996年台灣職業棒球大聯盟成立。台灣職業棒球大聯盟的成立對棒球生態造成衝擊。2003年1月由體委會主委林德福召集兩大聯盟代表共七人，在陳水扁總統見證下簽署合併協議書，並更名為中華職業棒球大聯盟。2003年3月1日（職棒十四年）中華職棒大聯盟在台北市立天母棒球場舉行開幕戰，在滿場一萬多位熱情球迷歡呼聲中暨陳水扁總統親臨主持開幕儀式下，展開職棒新紀元。
成棒代表隊在12年後重返奧運殿堂：2004年中華成棒代表隊在雅典奧運的資格賽（日本札榥舉辦的第二十二屆亞錦賽）擊退中國隊（３：１）及南韓隊（５：４），以亞洲區第二名的姿態獲得奧運代表權，也是中華成棒代表隊睽違十二年之後重返奧運殿堂。中華隊最後以第五名的成績作收，並未進入奧運棒球四強的行列。
創立替代役球員代訓制度：以中華職棒各隊培訓替代役球員以代替服兵役。此項制度是由體委會於2003年12月開始實施，希望藉此培養職棒二軍。體委會並會編列經費予職棒各隊。但代訓制度後續成效不彰，球員形同「放牛吃草」，體委會於2011年收回由國訓中心培訓。未來役男兵役縮減為六個月，後續如何培育成為另一個問題。
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