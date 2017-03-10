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品評馬英九功過 洪秀柱：溫良恭儉「讓天下」

2017-03-10  09:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近來砲轟前總統馬英九發言指稱蔣中正在228事件有責任，還批馬每到228就只會像「孝子」向228遺族鞠躬哈腰，挑起馬辦反擊，衍生「黨內互打」風波，國民黨主席洪秀柱今天上午接受廣播節目專訪，面對主持人要求評論馬英九的功過時，她說，「這對我是難題」。

至於是否感受到馬英九支持與否？洪秀柱則說，她沒有感覺到馬有特別支持，也沒感覺到馬有不好的惡意。

洪秀柱表示，馬英九「有功有過」，她強調，沒有一個人是完美的，總是有些不夠圓滿、不夠好的地方，馬英九是一個正人君子，但也是因為「很君子」，「溫良恭檢一讓，把天下都讓出去了」，她說，馬英九在這方面「太周延」了，想各方面都顧全，可是沒有辦法做到。

她還說，馬英九在兩岸、外交關係方面做得很好，內政方面措施引起大家不同評論，造成後來失去人心的地方也不是沒有。

對於主持人說，民進黨推動去蔣，質疑蔣中正是228元兇，國民黨長期以來卻反擊無力，洪秀柱表示，反擊無力不是現在才出現的狀況，因此黨中央才會設置「孫文學校」，辦系列的專題演講，探討相關議題，她強調，如果國民黨連喚起民眾的心都沒有，「那就死無葬生之地，也是活該﹗」

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  • 國民黨主席洪秀柱接受電台專訪時，被問到對前總統馬英九功與過的看法，本說「這對我是難題」，但接著還是品評了一番，認為馬英九「溫良恭檢一讓，把天下都讓出去了」。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱接受電台專訪時，被問到對前總統馬英九功與過的看法，本說「這對我是難題」，但接著還是品評了一番，認為馬英九「溫良恭檢一讓，把天下都讓出去了」。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 蔡正元 馬英九
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