沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
2017-03-09 07:44
李元簇被形容為「沒有聲音的副總統」，昨天清晨4點15分辭世，享耆壽94歲。（資料照，記者彭健禮攝）
〔即時新聞／綜合報導〕被形容為「沒有聲音的副總統」李元簇，昨天清晨4點15分辭世，享耆壽94歲，各界紛紛追悼不捨。李元簇個性低調、恬淡，1996年卸任後，定居苗栗頭份，遠離政壇喧囂，他生前已簽署放棄急救同意書，希望以佛教儀式，樹葬在法鼓山金山園區，最後的遺願依舊簡單低調，為政壇留下典範。
綜合媒體報導，外界對李元簇的印象多是「無聲副總統」，他也曾任法務部長、教育部長、政治大學校長、總統府秘書長，也曾在新竹地方法院擔任法官。李元簇在教長任內，要求同仁準時上班、晚點下班，擔任法務部長時，也曾親自到監獄與騷亂少年溝通，當法官時言詞犀利，對人對己都相當嚴格。
1996年李元簇從副總統職位徹底「裸退」，當時副總統未被納入禮遇，李元簇是領公職退休金，2000年副總統納入卸任禮遇，但他未因此改領卸任禮遇金，仍舊是領公職退休金。當年因前總統陳水扁自砍薪水，也影響到李的退休金減半。為此，李登輝替李元簇抱屈，爭取翻案，但被李元簇拒絕，表示「一個人夠用」，他當面跟李登輝說，不要因為他個人權益，害公務員被人家覺得好像很愛錢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 李元簇
政治‧本日最多瀏覽
- 李元簇辭世》蔡總統致哀 指示府內協助治喪
- 沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
- 作家張娟芬出席 關心檢察官定位
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 媒體嗆川普：我們不會被嚇倒
- 《自由廣場》懷念「陳同學」的林老師
- 家暴令也管不住 啃老男這回弒母
- 楊梅紅梅圖書分館 年底完工
- 不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lee Yuan-tsu dies aged 94
- 《謠言終結站》排卵試紙不能拿來驗孕
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 〈國際現場〉HPE收購快閃儲存供應商
- 〈台股青紅燈〉樂天給台商的警惕
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 華夏攻頂 二線塑化衝啦
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 經典賽》陳用彩撐2.2局 中國遭古巴擊潰
- 彰市中華路停車收費 最慢4月1日起
- 03/09 各報重點新聞一覽
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 傳季辛吉 推美中簽署第四公報
- 美將領：俄違反條約 部署陸基巡弋飛彈
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 冠脂妥回收 藥局、診所全面受理換藥
- 國民運動中心泳池 連5天女性免費入場
- 阿里山花季 山櫻花系打頭陣
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 花蓮搜尋消防員 救難員落溪殉難
- IS要崩解了？傳領袖逃到沙漠村落躲藏
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 婦聯會：顛倒功過 轉型正義變不正義
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry to launch hearings for cultural white paper
- 《小檔案》台江大道：大台南路網新里程碑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry divided over university pacts with China
- 思嘉狠斬短命婚 爭女兒監護權
- 福里安花神咖啡 進駐新光三越A9
- 多卡競爭 悠遊卡推通路會員卡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分