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沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案

李元簇被形容為「沒有聲音的副總統」，昨天清晨4點15分辭世，享耆壽94歲。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-03-09  07:44

〔即時新聞／綜合報導〕被形容為「沒有聲音的副總統」李元簇，昨天清晨4點15分辭世，享耆壽94歲，各界紛紛追悼不捨。李元簇個性低調、恬淡，1996年卸任後，定居苗栗頭份，遠離政壇喧囂，他生前已簽署放棄急救同意書，希望以佛教儀式，樹葬在法鼓山金山園區，最後的遺願依舊簡單低調，為政壇留下典範。

綜合媒體報導，外界對李元簇的印象多是「無聲副總統」，他也曾任法務部長、教育部長、政治大學校長、總統府秘書長，也曾在新竹地方法院擔任法官。李元簇在教長任內，要求同仁準時上班、晚點下班，擔任法務部長時，也曾親自到監獄與騷亂少年溝通，當法官時言詞犀利，對人對己都相當嚴格。

1996年李元簇從副總統職位徹底「裸退」，當時副總統未被納入禮遇，李元簇是領公職退休金，2000年副總統納入卸任禮遇，但他未因此改領卸任禮遇金，仍舊是領公職退休金。當年因前總統陳水扁自砍薪水，也影響到李的退休金減半。為此，李登輝替李元簇抱屈，爭取翻案，但被李元簇拒絕，表示「一個人夠用」，他當面跟李登輝說，不要因為他個人權益，害公務員被人家覺得好像很愛錢。

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