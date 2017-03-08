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強拆蔣介石銅像 蔡丁貴率眾與警爆發衝突

自由台灣黨主席蔡丁貴手持拆蔣公銅像標語，前往基隆市火車站前蔣介石銅像，與警方爆發肢體衝突。（記者林嘉東攝）

2017-03-08  15:30

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕「蔣介石銅像一定要拆！」自由台灣黨主席蔡丁貴今天下午受邀參加228追思會後，與支持民眾持「拆蔣公銅像」標語，前往火車站要拆蔣公銅像，但被層層警力圍住，他數度試圖衝破圍堵，被警方拉回，險被車撞及，現場火爆。蔡丁貴與支持民眾雙方目前仍在對峙中。

蔡丁貴與20多名支持民眾在追思會結束後，手持「落實轉型正義，拆蔣公銅像」標語，由海洋廣場步行前往50公尺外的基隆市火車站前蔣公銅像。一行人集結到火車站前，隨即被基隆市警局一分局長李宇桂下令的警方圍住，不讓他與支持者再靠近蔣公銅像。

蔡丁貴擺脫警方圍堵，獨自跑往設在中央分隔島上的蔣公銅像衝，但隨即被警方拉住，過程蔡險些被路過車輛撞及，險象環生。之後，蔡丁貴與民眾被限制在蔣公銅像前超商，與前方30多名警力發生推擠衝突。警方柔性勸導蔡丁貴，但遭到拒絕，過程中，有支持民眾高喊：「蔣公銅像一定要拆！」獲得支持民眾鼓譟、響應。

基隆市政府今天下午1時許在海洋廣場舉辦228追思會，蔡丁貴率20多名支持民眾在基隆港海洋廣場前舉行動劇。 8名身穿白色彩繪紅色衣衫，突然倒地躺在會場，引起一陣騷動，警方為免支持民眾衝入會場，以警力組成人牆將民眾隔開在會場外。

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自由台灣黨主席蔡丁貴手持拆蔣公銅像標語，前往基隆市火車站前蔣介石銅像，與警方爆發肢體衝突。（記者林嘉東攝）

自由台灣黨主席蔡丁貴企圖衝出警方防堵，被警方抓回。（記者林嘉東攝）

自由台灣黨主席蔡丁貴企圖衝出警方防堵，被警方抓回。（記者林嘉東攝）

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