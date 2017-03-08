李元簇生前交代不急救 想葬在金山
2017-03-08 12:21
李元簇晚年生活一直定居在苗栗縣頭份市。（記者許展溢攝）
［記者許展溢／苗栗報導］曾被外界稱是「沒有聲音的副總統」李元簇，今天清晨4點15分辭世，消息震驚各界，李元簇退休後便與妻子徐曼雲定居苗栗縣頭份市，過著簡單、平靜生活。前任李家官邸總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁說，李前副總統晚年受腎病所苦，生前交代不急救，因此無法幫他插管治療。
李元簇逝世消息傳開，位於頭份山下里住處隨即有不少人士前往關心。陳進丁表示，李元簇育有二子，大兒子遠居德國，二兒子定居台北，李元簇辭世前，是二兒子與媳婦陪伴在身邊。
李元簇妻子19年前過世後，他一人獨居頭份，地方人士表示，從住家門前庭園，便可看出他享受低調、恬靜田園生活，平時最愛種茶花、閱讀。
李元簇曾在新竹地方法院擔任法官、法務部部長、教育部長、政治大學校長、總統府秘書長，前總統李登輝執政時擔任副總統，被李登輝稱讚，「好的副總統就是沒有聲音的副總統。」
陳進丁說，李前副總統晚年因受腎病所苦，長期洗腎，近來病情加劇，已有10多天未進食，加上年紀長，身體退化嚴重，只能靠打營養針支撐，家屬連日都隨時陪伴左右，昨晚呼吸急促，但因生前交代不急救，因此無法幫他插管治療，清晨4點15分安詳過世。
陳進丁指出，目前治喪事宜都還在討論中，李元簇生前有交代，要葬在新北市金山法鼓山，靈堂則會暫時設在頭份住處。告別式日期也要討論後才會知道。
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