紀念基隆308大屠殺 行動藝術留血紅人型
紀念基隆308大屠殺，行動藝術留血紅人型。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕紀念基隆308大屠殺，開創新基隆行動聯盟今天清晨在基隆火車站周邊展開「無聲人形」街景行動藝術，以紅色水彩在地上創作上百具血紅人型，重現當年血流成河的情景，聯盟召集人張春雄表示，希望以如此醒目的方式，引起通勤族對在地歷史的關心，與家中長輩們展開對過去歷史、記憶的對話，也向政府展現市民重視轉型正義的期待。
今天凌晨3時許，開創新基隆行動聯盟開始在基隆市西岸旅客大樓、港西街、基隆火車站、旭川河、文化中心周邊等地進行基隆大屠殺街景行動藝術，他們仿照警方發現遺體時，先以白線勾畫出遺體姿態，再潑灑紅色水彩，以視覺效果重現當年國民黨軍隊登陸後的場景。
血淋淋的場景引起通勤民眾圍觀討論，有人以為在拍戲，也有人被逼真的紅色顏料嚇到了。聯盟完成行動藝術創作後，也向通勤民眾發送傳單，傳達此次創作理念。
張春雄表示，70年前的今天，國民黨軍隊從基隆港登陸，開啟一連串的血腥鎮壓，首當其衝的田寮河、基隆港浮屍處處，許多無辜生命成為槍下亡魂，造成的傷痕，仍深深刻印在許多70歲以上老基隆人心中，一輩子噤聲。
張春雄說，如今軍隊登陸的路線，已成為基隆交通最繁忙的火車與國道客運站，每天出入人次頻繁，但知道此處曾是悲劇舞台的人少之又少，邀請民眾今天摘野草放到海洋廣場，紀念308的受難者。
-
開創新基隆行動聯盟以黃布條圍起基隆火車站前蔣公銅像。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟在基隆火車站周邊展開「無聲人形」街景行動藝術，以紅色水彩在地上創作上百具血紅人型，重現當年血流成河的情景。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺場景。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺血流成河的場景。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺血流成河的場景。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺血流成河的場景。（記者林欣漢攝）
-
開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺血流成河的場景。（記者林欣漢攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 事業曾被Uber打趴 台駕駛：打不過就加入它
- 關廟南雄橋引道墊高七十公分 居民憂不夠
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 業成獲利佳 股價不敵大股東群創賣壓
- 女星胎死腹中 搭機血崩悲揭小產始末
- 回首二二八 看波濤中的成大
- 怕坐牢鬧自殺 吞3鑰反肚痛 求送醫
- 江蕙捲入婚外情風波 L女稱當初協調的大老是他！
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 哈林半百做人成功 嬌妻爆懷女娃樂翻
- 勞動部︰Q2人力需求增3萬人
- 台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有
- 林揆母校 左營高中繁星錄取首度破百
- 高國豪fun輕鬆 赴美前先K英文
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 敦睦艦隊抵基隆 今明開放參觀
- 「海權過度聲索」 美點名中、台等22國
- 【藝文短訊】2017台文青年論壇
- 重演歷史》上屆經典賽 台逆轉勝荷
- 通用汽車：出售歐寶 非因邊境稅
- 新北撤施工圍籬沒警示 害人撞癱判國賠204萬
- 彭于晏將滿35歲 至今單身全因不敢XX
- 江宏恩再戰3鐵 林義傑魔鬼特訓
- 「外資圈第一美女」邱慧平 超高年薪曝光
- 繁星83人上榜 新化高中表現亮眼
- 摩蘇爾激戰 父抱幼女淚奔自由
- 花蓮區漁會理事資格審查 被爆不公
- 《自由廣場》三月九日 與馬偕同行
- 聚合發董總涉侵占 遭追徵146億
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- NBA》「誰說我不在明尼蘇達」 賈奈特重返灰狼主場
- 好神！聽到孩童呼喊…白沙屯媽祖飛上司令台
- 全國學生舞蹈賽 選手憋尿彩排
- 《通霄農會選舉風波延燒》農會取消徐永森理事資格 縣府指無效
- 渭水之丘護欄 腳懸半空拍照嚇人
- 經典賽》誰在一壘大爆傳 大聯盟官網這樣回應...（影音）
- 不畏妖怪嘲笑 新台灣之子通過醫學系考驗
標題：紀念基隆308大屠殺 行動藝術留血紅人型
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email