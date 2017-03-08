紀念基隆308大屠殺，行動藝術留血紅人型。（記者林欣漢攝）

2017-03-08 08:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕紀念基隆308大屠殺，開創新基隆行動聯盟今天清晨在基隆火車站周邊展開「無聲人形」街景行動藝術，以紅色水彩在地上創作上百具血紅人型，重現當年血流成河的情景，聯盟召集人張春雄表示，希望以如此醒目的方式，引起通勤族對在地歷史的關心，與家中長輩們展開對過去歷史、記憶的對話，也向政府展現市民重視轉型正義的期待。

今天凌晨3時許，開創新基隆行動聯盟開始在基隆市西岸旅客大樓、港西街、基隆火車站、旭川河、文化中心周邊等地進行基隆大屠殺街景行動藝術，他們仿照警方發現遺體時，先以白線勾畫出遺體姿態，再潑灑紅色水彩，以視覺效果重現當年國民黨軍隊登陸後的場景。

血淋淋的場景引起通勤民眾圍觀討論，有人以為在拍戲，也有人被逼真的紅色顏料嚇到了。聯盟完成行動藝術創作後，也向通勤民眾發送傳單，傳達此次創作理念。

張春雄表示，70年前的今天，國民黨軍隊從基隆港登陸，開啟一連串的血腥鎮壓，首當其衝的田寮河、基隆港浮屍處處，許多無辜生命成為槍下亡魂，造成的傷痕，仍深深刻印在許多70歲以上老基隆人心中，一輩子噤聲。

張春雄說，如今軍隊登陸的路線，已成為基隆交通最繁忙的火車與國道客運站，每天出入人次頻繁，但知道此處曾是悲劇舞台的人少之又少，邀請民眾今天摘野草放到海洋廣場，紀念308的受難者。