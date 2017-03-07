施行42年 內政部火速廢止塑建蔣公銅像注意事項

2017-03-07 17:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長葉俊榮昨日在立法院備詢時，允諾廢止不合時宜的「塑建總統蔣公銅像注意事項」，今日內政部民政司立即火速廢止該規定，破除蔣介石神格化崇拜，讓轉型正義得以落實。

廢止公函載明，停止適用「塑建總統蔣公銅像注意事項」，自即日起生效，因已無繼續適用之必要，爰予停止適用。

此1975年公告的「塑建總統蔣公銅像注意事項」，規定塑造銅像應充分顯示慈祥、雍容的神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀的革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動的神情；銅像神態，也要採用自然立姿，必須神態挺拔、舒適、栩栩如生。

注意事項也規定，銅像服裝要採用蔣公喜愛穿著的中山服為主。台座高度不得低於2公尺，台座表面以大理石或花崗石鑲嵌，正面應鐫刻「總統蔣公遺囑」碑文。其餘各面，可分鐫蔣公墨寶、遺訓或革命事蹟的浮雕。

民進黨立委Kolas Yotaka昨日質詢時，痛批該規定相當可笑，應及早廢止，內政部今日則展現極高效率廢止施行42年的規定。