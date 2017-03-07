考試院召開年改公聽會 退伍軍人鬧場中斷

年金改革公聽會7日在考試院舉行，由考試院副院長李逸洋主持，會議進行中有部分退伍軍人協會成員欲強行闖進會場抗議，導致會議暫停。（記者黃耀徵攝）

2017-03-07 10:49

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今天召開年金改革公聽會，開場才半小時，就出現幾名自稱退伍軍人到場質疑為何沒有軍方代表，高喊」騙人」並翻桌跳入會場；主持會議的副院長李逸洋試圖解釋這次會議討論的法案並沒有包含軍人，卻得不到善意回應，宣布休息。

年金改革針對公務員部分，包含《公務人員退休撫卹法》草案、《公教人員保險法》修正草案、《政務人員退職撫卹條例》修正草案，考試院預定本週與下週召開4場全院審查會審查，今天還加開一場公聽會，邀請學者、現職與退休公務人員團體參與。

「還好，還好，因為大家都有心理準備。」李逸洋在會前受訪，被問到壓力會不會很大時這麼回答。他表示，召開公聽會並不會拖延審查進度，上週法案才交付審查，最快也是今天才能開會，審查會安排在明、後天，下週還有3場，全院審查會的進度並未延後，這場公聽會邀集了退休、在職的、年輕的公務人員都有，也邀請學者專家提供意見參考。

今天公聽會首先發言的淡江大學副教授郝充仁認為，依照國際上的經驗，「溯及既往」、「信賴保護」應該是合理原則，但改革一定會影響到現職與退休人員，所以要考慮配套，引入金融工具，此外對基金的行政管理、收支配置、要不要切割新制，以及私校退撫和基礎年金也都該納入討論。

政治大學教授王儷玲指出，現在最大的問題是基金缺口，可能需要透過一定程度的政府撥補或提高投資報酬率，但要考慮怎麼做對下一代公務員比較公平，怎麼樣成本效益最大；她贊成未來退休基金走向法人化，若無法一步到位，建議委外，再走向行政法人、財團法人或公司化。

公務人員協會理事長李來希排第3位發言，他說，走上街頭抗爭，主政者不理不睬，現在擺在面前的，是「黑機關」、「黑單位」討論9個月的方案，但是裡面的提撥率、所得替代率等數字哪裡來？他質疑，如果考試院審查時不能改，那要考試委員幹什麼？

李來希發言到一半，突然闖入幾名自稱是退伍軍人的男子高喊「騙人」，質疑公聽會沒有軍方代表；李逸洋試圖維持秩序，解釋今天的會議是針對公務人員的法案，不包含軍人的部分；但抗議者翻過會議桌跳進會場中央，回嗆「我是軍方的，為什麼不能來？」李逸洋承諾，與軍人有關的退撫基金部分不在今天議程中，會另外再召開一場公聽會；但抗議者不接受，不斷追問到底哪一天，李逸洋要求駐衛警維持秩序，也宣布休息。