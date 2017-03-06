許宗力舉「鄧元貞案」 認同建立「裁判憲法審查」制度

2017-03-06 19:57

〔記者溫于德／台北報導〕全國司改會議第二組上午討論憲法審查制度，全體與會人員通過建立「裁判憲法審查」制度，司法院長許宗力以「鄧元貞案」為例，指當時大法官宣告最高法院判決違憲，使鄧男得以平反，但這扇門之後再關，是否再開？或變成制度化？許採正面態度，同場最高院長鄭玉山、律師林志忠均支持許的態度。

鄧元貞案發於民國78年，當時的他已在台生活40年，並已建立家庭，但被來台的中國妻提告重婚，鄧在一審至最高法院均被判敗訴；他最後向大法官聲請釋憲成功。

許宗力表示，個案釋憲雖開啟一扇法律並未開過的門，但之後又關，未來是否再開？或直接變成制度化？都是必須重視、討論的問題。許個人則是採正面支持態度，贊同建立「裁判憲法審查」制度；至於是否讓憲法法院來審查終審法院判決的合憲性，他認為，純粹是政策的選擇。

鄭玉山則說，站在人民司法受益的立場，絕對贊成建立「裁判憲法審查」制度；但他也提出質疑，按照憲法制度，增修條文的第5條第4項，「司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭，審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項」，這些即是明文規定，但若不修憲，無法難排除未來落入沒有法院審判，由大法官直接進行判決情形，須密切注意。

法律人林志忠律師則說，依據過去執業經驗，普通法院對憲法是保持很高的距離，假如能夠建立「裁判憲法審查」制度，勢必對於普通法院的憲法意志有所加強，同樣認同建立「裁判憲法審查」制度。