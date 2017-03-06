| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市市民大道高架傳火燒車 警消急赴灌救 中市梧棲大智路火燒車 2人輕傷
 首頁 > 政治

不用簽一中承諾書 賴清德率大學院校赴印馬招生

2017-03-06  15:04

〔記者蔡文居／台南報導〕最近大學院校為招收中生簽署所謂「一中承諾書」、「不涉敏感政治議題」承諾書，在國內鬧得沸沸揚揚，大學生源受到各界熱烈討論。為拓展學生來源，配合新南向政策，台南市長賴清德今天啟程赴東南亞，率領成大等台南12所大學院校校長及代表出訪招生。

市府表示，賴市長此行主要是配合新南向政策，鼓勵學校前往東南亞國家招生，其中，印、馬兩國人民宗教信仰主要為穆斯林，南市也將與學校配合提出宗教、飲食認證等配套措施，以利穆斯林學生來台就讀。

市府表示，新聞處長許淑芬已於3月4日與學校先行前往越南等東南亞國家，市長賴清德則於今天前往，再與參訪團會合，率團走訪印尼、馬來西亞等國，預計11日返國，共計5天。

廣告
  • 賴清德今天啟程赴東南亞，率領台南大學院校校長及代表出訪招生。（資料照，記者蔡文居攝）

    賴清德今天啟程赴東南亞，率領台南大學院校校長及代表出訪招生。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中承諾書 招生 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：不用簽一中承諾書 賴清德率大學院校赴印馬招生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.