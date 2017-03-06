不用簽一中承諾書 賴清德率大學院校赴印馬招生

2017-03-06 15:04

〔記者蔡文居／台南報導〕最近大學院校為招收中生簽署所謂「一中承諾書」、「不涉敏感政治議題」承諾書，在國內鬧得沸沸揚揚，大學生源受到各界熱烈討論。為拓展學生來源，配合新南向政策，台南市長賴清德今天啟程赴東南亞，率領成大等台南12所大學院校校長及代表出訪招生。

市府表示，賴市長此行主要是配合新南向政策，鼓勵學校前往東南亞國家招生，其中，印、馬兩國人民宗教信仰主要為穆斯林，南市也將與學校配合提出宗教、飲食認證等配套措施，以利穆斯林學生來台就讀。

市府表示，新聞處長許淑芬已於3月4日與學校先行前往越南等東南亞國家，市長賴清德則於今天前往，再與參訪團會合，率團走訪印尼、馬來西亞等國，預計11日返國，共計5天。