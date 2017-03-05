西藏抗暴58週年大遊行 立委發聲相挺
310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕3月10日是西藏（Tibet，圖博）抗暴58週年紀念，今天包括流亡海外的藏人與支持西藏追求自由的人士約500人，在高喊「西藏要自由」、「西藏要獨立」、「西藏是西藏人的」，「達賴喇嘛要回家」等口號聲中，舉行西藏（圖博，Tibet）抗暴58週年遊行，從台北市捷運忠孝復興站沿著最繁榮也是中國遊客最多的忠孝東路經國父紀念館，走到台北101、信義廣場，民眾表示，希望可以有一天，可以一路走回西藏。
遊行總指揮台藏人福利協會會長札西慈仁表示，感謝台灣民眾長期以來一直幫助西藏人民，尤其在中共體制下，西藏人連基本的讀母語人權都沒有，甚至超過150個從沒見過達賴喇嘛、在中共統治下出生的西藏人，最後用自焚來表達對人權的不滿，但札西慈仁也呼籲西藏人永遠不要放棄為西藏爭取自由民主，西藏人要有權利決定西藏的未來的未來。
札西慈仁強調西藏人的目標，就是要跟達賴喇嘛一起回去西藏。
阿美族立委谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，自己是原住民，持續支持圖博抗暴運動，就是希望圖博語言也跟原住民語言一樣不要消失，想追求自由、平等、公平、正義的理念，不會在台灣消失；Kolas Yotaka說，在中國入侵前，不管是文字語言或是政治實體上，圖博都曾經是一個國家，甚至還有自己的護照，如今中國宣稱圖博是中國的一部份。這是中國對於不同民族一向使用的手段。
立委林昶佐表示，立法院內已經組成台灣西藏國會連線，表達台灣人民支持藏人自由、民主運動，能確切的讓藏人瞭解，甚至去年已經邀請達賴喇嘛與西藏國會來台，希望立法院可以改變過去做法，真正的站在受壓迫的民族這邊，讓難民法可以儘早三讀通過。
林昶佐強調，任何對台灣友好的朋友，要來拜訪台灣，絕對不是看中國的臉色，這是我們自己的事情，不是中國政府可以干擾的，期待並歡迎包括達賴喇嘛的藏人朋友可以來台，也期待他能儘早回到西藏。
立委尤美女也表示，廢除蒙藏委員會是目前非常希望的目標，西藏與中國不同文也不同種，應該不屬於中國，目前礙於憲法規定，廢除蒙藏委員會需要修憲，，但將努力修正其業務內容方向，聚焦在與蒙古國間的合作，以及協助藏人在台灣的生活，這與過去國民黨時代是有所不同的。
遊行隊伍到國父紀念館時，不少藏人行磕長頭儀式，希望為自己增加信心、勇氣，也期盼自己、敵人、與朋友都可向善提升。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
相關新聞
-
310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）
-
310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）
-
310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）
-
310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）
-
紀念310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，隊伍行經國父紀念館時，進行磕長頭儀式，身體力行模擬藏人苦行至拉薩朝聖的過程。（記者黃耀徵攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 若條件成熟 馬英九：可談和平、民主統一
- 若台北市長沒連任 名嘴：柯P就爭取2020總統
- 對黨主席選舉期許 詹啟賢：不要像農會選舉
- 看板被畫成「楊婆婆」 劉世芳：沒那麼老啦
- 前北縣泰山鄉長李騰輝告別式 蔡總統頒褒揚令
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌
- 法律白話文》法律用語─瘖啞人對於聽障者是一種歧視？
- 調查：9成6畢業生先求職 創6年新高
- 陶嫚曼曝光陳年挫照 坦承整完這裡變正了
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- （贈票）最強老爸換人當 《限時救援》槍戰互毆無冷場
- 宜蘭人反北宜直鐵粉絲專頁 號召保護家鄉
- 作秀還是敬業？ 孫儷古人裝扮出席典禮搶焦點
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 龍船成立反掩埋場自救會 籲總統落實轉型正義
- 籃網率先50敗 豪「7」慘
- 馬美道路垃圾處處可見 殺死不少尖石美景！
- 內門宋江陣《 妖怪手表》創意吸睛
- 印尼警追捕2台籍毒販 1人拒捕遭到擊斃
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中
- 偷吃人妻遭冷凍 「世紀賤男」復出主持慘被婊
- 不滿雷射臉腫 找人闖診間打醫師
- 娃娃機台撈零錢 無業男瞎掰「我有神奇鑰匙！」
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 中共想抵制韓國貨 但多種產品皆在中國製造
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 長照》台東牙醫教照服員及長輩口腔照護
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 羽球》德國賽男單冠軍戰 王子維、周天成今夜對決
- 親上火線 鄭麗君明赴《蔻蔻早餐》談轉型正義
- 六房媽過爐 5年後補助爐主經費
- 梁思惠版「男友偷拍」照爆紅 網友紛紛效法
- 疑涉電信詐騙被韓警逮捕2台女 親戚說…
- SBL季後賽 Live》簡浩當大英雄 璞園2連勝富邦聽牌
- 遊程規劃師檢定 高職老師帶學生赴考通過率百分百
- 引退是假的？堀北真希傳密謀3年後復出
- 空軍427聯隊長自請處分 空軍：本週開人評會處理
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 中職》代打部隊發威 中信兄弟逆轉勝起亞虎
標題：西藏抗暴58週年大遊行 立委發聲相挺
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email