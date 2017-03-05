西藏抗暴58週年大遊行 立委發聲相挺

310西藏（圖博）抗暴日58周年大遊行5日舉行，數十位在台藏人及15個公民團體走上街頭，高舉達賴喇嘛法像、西藏國旗，沿途高呼口號與訴求。（記者黃耀徵攝）

2017-03-05 19:59

〔記者陳炳宏／台北報導〕3月10日是西藏（Tibet，圖博）抗暴58週年紀念，今天包括流亡海外的藏人與支持西藏追求自由的人士約500人，在高喊「西藏要自由」、「西藏要獨立」、「西藏是西藏人的」，「達賴喇嘛要回家」等口號聲中，舉行西藏（圖博，Tibet）抗暴58週年遊行，從台北市捷運忠孝復興站沿著最繁榮也是中國遊客最多的忠孝東路經國父紀念館，走到台北101、信義廣場，民眾表示，希望可以有一天，可以一路走回西藏。

遊行總指揮台藏人福利協會會長札西慈仁表示，感謝台灣民眾長期以來一直幫助西藏人民，尤其在中共體制下，西藏人連基本的讀母語人權都沒有，甚至超過150個從沒見過達賴喇嘛、在中共統治下出生的西藏人，最後用自焚來表達對人權的不滿，但札西慈仁也呼籲西藏人永遠不要放棄為西藏爭取自由民主，西藏人要有權利決定西藏的未來的未來。

札西慈仁強調西藏人的目標，就是要跟達賴喇嘛一起回去西藏。

阿美族立委谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，自己是原住民，持續支持圖博抗暴運動，就是希望圖博語言也跟原住民語言一樣不要消失，想追求自由、平等、公平、正義的理念，不會在台灣消失；Kolas Yotaka說，在中國入侵前，不管是文字語言或是政治實體上，圖博都曾經是一個國家，甚至還有自己的護照，如今中國宣稱圖博是中國的一部份。這是中國對於不同民族一向使用的手段。

立委林昶佐表示，立法院內已經組成台灣西藏國會連線，表達台灣人民支持藏人自由、民主運動，能確切的讓藏人瞭解，甚至去年已經邀請達賴喇嘛與西藏國會來台，希望立法院可以改變過去做法，真正的站在受壓迫的民族這邊，讓難民法可以儘早三讀通過。

林昶佐強調，任何對台灣友好的朋友，要來拜訪台灣，絕對不是看中國的臉色，這是我們自己的事情，不是中國政府可以干擾的，期待並歡迎包括達賴喇嘛的藏人朋友可以來台，也期待他能儘早回到西藏。

立委尤美女也表示，廢除蒙藏委員會是目前非常希望的目標，西藏與中國不同文也不同種，應該不屬於中國，目前礙於憲法規定，廢除蒙藏委員會需要修憲，，但將努力修正其業務內容方向，聚焦在與蒙古國間的合作，以及協助藏人在台灣的生活，這與過去國民黨時代是有所不同的。

遊行隊伍到國父紀念館時，不少藏人行磕長頭儀式，希望為自己增加信心、勇氣，也期盼自己、敵人、與朋友都可向善提升。

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