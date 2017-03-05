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國民黨新北議員：支持同性戀可以不用投給我

2017-03-05  13:22

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市國民黨籍議員林金結今天出席國民黨鶯歌區黨部新春聯誼，直批民進黨意圖讓同志婚姻合法化，若兒子如果跟他說要結婚，結果帶男生回家，「那我以後死了真的沒人為我捧斗」、「這像話嗎？」他據此鼓吹黨員們「要好好選出黨主席」。

林金結直言，「支持同性戀的可以不用投給我！」同婚議題在立法院已經通過一輪，以後男男、女女去戶政事務所登記結婚，這是民進黨倒行逆施，黨員們應好好選出國民黨主席應對。現場主持人也讚賞，在「新北市議會最敢說話、最衝就是林金結。」

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  • 新北市議員林金結直批民進黨意圖讓同志婚姻合法化，若兒子如果跟他說要結婚，結果帶男生回家，「那我以後死了真的沒人為我捧斗」、「這像話嗎？」（資料照，記者張安蕎攝）

    新北市議員林金結直批民進黨意圖讓同志婚姻合法化，若兒子如果跟他說要結婚，結果帶男生回家，「那我以後死了真的沒人為我捧斗」、「這像話嗎？」（資料照，記者張安蕎攝）

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