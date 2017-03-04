幕後》避免美、中衝突 中國艦隊改走台灣海峽回港

2017-03-04 15:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國南海艦隊所屬共3艘驅逐艦、補給艦，2日在宮古島東南海域實施海空操演。熟悉國安人士透露，中方不走原路而是改走台灣海峽返回母港海南島，研判是為了避免近距離接觸正要從南海北上，與南韓聯合軍演的美軍卡爾．文森號航母打擊群，加上中國目前正在進行兩會（「中國人民代表大會」與「中國人民政治協商會議」），此舉也降低軍事敏感和對抗性。

中共南海艦隊2日在宮古島東南海域實施海空操演，我國國防部與日本防衛省當日都發布新聞，揭露相關情況，國防部今（4）日進一步表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘，2日在宮古島東南海域實施海空操演後，於今日上午通過我國海峽中線以西，靠大陸沿海向西南航行，預判今晚脫離我防空識別區南返歸建。而日本航空自衛隊戰機除了在2日緊急升空進行應對之外，防衛省統合幕僚監部也公布中國的13架軍機，包括1架「運-8」空中警戒機、6架轟炸機、6架戰機路線圖。

由於美國、南韓將進行大規模聯合軍演，外界矚目的「薩德」系統（THAAD）首次參演，引起中國對南韓祭出強烈的反制措施，中國解放軍將領更曾表示，美國在台灣部署薩德系統之日，就是解放台灣之時。

熟悉國安人士表示，目前正在南海演練的卡爾文森號航母打擊群，將走巴士海峽、西太平洋、穿越日本的海峽到黃海，一路北上與南韓聯合軍演。而中國南海艦隊則是日前從海南島出發，北上與中國軍機於宮古島東南方進行演習，研判是為了避開美軍卡爾文森號，從路程較近的台灣海峽回到海南島母港，適逢中國兩會期間，中、美雙方都採取較謹慎的做法。