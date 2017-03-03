這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
2017-03-03 00:16
〔即時新聞／綜合報導〕長期主張廢除監察院的民進黨政府，日前公布11位監察委員補提名人名單，引發外界質疑立場反覆。民進黨立委羅致政對此表示，他認為這屆監委是「任務型監委」，期待他們能善用調查權，落實司法改革。
羅致政在2日播出的《政經看民視》節目中表示，監察委員涉及的層次很廣，現在架構下監院就是存在，他對這屆「任務型監委」的期待就是司法改革，抓幾個弊案。
時代力量立委徐永明則指出，總統府說還是要修憲廢除監察院，但步驟跟時間是如何？他認為，人民對這件事期待很高，大家一直在討論，慢慢在立法院也有共識，相關的修憲案一直在連署，這方面的動作可以快一點。
不過法治時報社長黃越宏提醒，現在監察院的監委清一色都是前總統馬英九提名，而且很多都是法官或檢察官轉任，開會時甚至說「怎麼可以這樣要求檢察官、怎麼可以這樣要求法官」，他們進去是當圍事，不是當監委。
羅致政補充，就算民進黨不補提11個監委，其他監委還是在運作，這些人是馬英九時代留下來的，為了補強功能，在階段性來講還是要補提名；更重要的是，立法院沒有調查權，監委才有調查權，這個權力如果不用來協助政府改革，就太可惜。
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