唐鳳臉書公布 FbStart團隊將來台設立據點

2017-03-02 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳今（2日）晚間在臉書上宣布，FbStart團隊將在台灣成立據點，協助新創企業加速發展。

唐鳳指出，「FbStart」計畫的宗旨，是向世界各地的新創企業提供工具和服務，企業一方面可透過臉書使用各種應用程式的服務，一方面也可獲得臉書團隊提供的導師諮詢，降低新創公司的挑戰與風險。

唐鳳表示，「亞洲‧矽谷」計畫中所謂的「連結矽谷」，不僅是爭取矽谷的創投資金或技術結合，而是要讓台灣有多一點「矽谷文化」：願意分享知識與經驗、不輕易接受失敗、熱情面對社會問題、不斷改進的文化。

唐鳳也提到，台灣優秀的新創團隊如「VoiceTube」、「誠映團隊（Akubic）」都曾在程式設計競賽中獲得佳績，他認為「台灣其實並不缺聰明的頭腦、創新的思考、熱情的生命，以及能夠實現軟硬整合的生態圈與產業群聚」，他期望FbStart計畫的到來，能讓更多人有機會達成心中的目標。