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議員夫人違停糾紛 南市議會罕見發表聲明聲援

議員夫人違停糾紛，南市議會今晚特別發表聲明。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-03-02  20:19

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市議員李退之夫人發生駕駛車輛違停事件，台南市議會今晚發表聲明，指該案經媒體披露後與事實有嚴重落差。市議會恐引起廣大民衆誤解，發表聲明以正視聽。台南市議會鄭重聲明，希望全體民意代表能恪遵法令規定，為民表率，警察人員在執法能以更委婉態度取得違規人諒解，更讓廣大民眾肯定與尊重。

市議會聲明指出，違規停車必須拖吊本是政府整頓交通重要一環，由於市區停車格嚴重不足，以致於駕駛者不得不有違停事實，或許民眾與執行拖吊在認知有落差，引起許多警民糾紛。

聲明指出，議員李退之夫人車輛違停是事實，只是對於拖吊車輛執行過程有不同認知，希望能開立違停罰單，由於當時身體不適，儘可能馬上使用車輛而產生言語上的爭執。當時也未表明是議員夫人仗勢欺人，事實過後李退之議員也遵照違規車輛繳清罰款取車，並未如媒體所言找警察督察單位施壓。

台南市議會聲明全文：

針對台南市議員李退之夫人發生駕駛車輛違停事件．經媒體披露后與事實有嚴重落差。市議會恐引起廣大民衆誤解．以發表聲明以正視聽。違規停車必須拖吊本是政府整頓交通重要一環，由於市區停車格嚴重不足，以致於駕駛者不得不有違停事實，或許民眾与執行拖吊在認知有落差．起許多警民糾紛。議員李退之夫人車輛違停是事實，只是對於拖吊車輛執行過程有不同認知，希望能開立違停罰單，由於當時身体不適，儘可能馬上使用車輛而產生言語上的爭執。當時亦未表明是議員夫人仗勢欺人，事實過後李退之議員亦遵照違規車輛繳清罰款取車，並未如媒體所言找警察督察單位施壓。台南市議會鄭重聲明希望全體民意代表能恪遵法令規定，為民表率，警察人員在執法能以更委婉態度取得違規人諒解，更讓廣大民眾肯定与尊重

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