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柯市府跳船潮？ 「戳戳妹」葉芝邑傳口頭請辭

2017-03-02  18:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯文哲愛將、「戳戳妹」葉芝邑今傳出已以口頭向大老闆柯文哲請辭，北市府發言人劉奕霆表示，葉芝邑日前確實有向市長口頭請辭，但市長仍未作出決定，目前葉芝邑正休假中，等葉上班後再做處理。

葉芝邑除了跟著市長跑行程，還負責柯文哲臉書專頁與媒體服務工作，無論面對市府各局處或對外應對媒體，「戳戳妹」整體工作表現皆頗受好評。

據了解，市長室原有意在媒體事務組之外，另增設編輯小組，拔擢葉芝邑擔任組長，主要任務為透過網路操作市府議題，不過，市府高層否認有這項規劃，並指「只是重新調整、釐清各自的工作權責，像是職務代理人等。」

一名不具名的知情人士說，媒事組成員原本就會因為不同工作任務而組成不同的小組，「不見得會給一個名稱」，類似專案小組，但「確實只有特定成員才能接近核心議題。」

「戳戳妹」葉芝邑文化大學新聞系畢業，當時是透過青年海選計畫脫穎而出，而加入柯P的競選團隊，成為最年輕的新聞幕僚，因為常在柯P跑行程不小心說錯話時就去戳他，而受封「戳戳妹」；目前為媒體事務組秘書。

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  • 柯文哲愛將、「戳戳妹」葉芝邑今傳出已以口頭向大老闆柯文哲請辭。（取自葉芝邑臉書）

    柯文哲愛將、「戳戳妹」葉芝邑今傳出已以口頭向大老闆柯文哲請辭。（取自葉芝邑臉書）

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