世新大學簽一中承諾書 教長：違法究責

2017-03-02 09:16

〔記者林曉雲／台北報導〕對於世新大學簽署一中承諾書，教育部長潘文忠今天在立法院教委會開會之前受訪坦言，他不了解此事，但依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，世新大學未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，教育部將深入了解究責，並同時函發各校再次提醒守法。

潘文忠表示，教育部鼓勵我國學校與中國學校交流及兩方青年之間的互相交流，但必須是遵守法令規定，且基於平等互惠的原則，世新大學簽署一中承諾書並未依法先向教育部提出申報，教育部將依私校法等相關法規處理。

依兩岸人民關係條例規定，台灣與中國的學校締結聯盟或為書面約定之合作行為，應先向教育部申報，於教育部受理其提出完整申報之日起30日內，不得為該締結聯盟或書面約定之合作行為；教育部未於30日內決定者，視為同意。前項締結聯盟或書面約定之合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容。

教育部國際司長楊敏玲受訪表示，教育部初步只有世新大學簽署一中承諾書，應為個案。