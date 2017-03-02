| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

世新大學簽一中承諾書 教長：違法究責

2017-03-02  09:16

〔記者林曉雲／台北報導〕對於世新大學簽署一中承諾書，教育部長潘文忠今天在立法院教委會開會之前受訪坦言，他不了解此事，但依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，世新大學未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，教育部將深入了解究責，並同時函發各校再次提醒守法。

潘文忠表示，教育部鼓勵我國學校與中國學校交流及兩方青年之間的互相交流，但必須是遵守法令規定，且基於平等互惠的原則，世新大學簽署一中承諾書並未依法先向教育部提出申報，教育部將依私校法等相關法規處理。

依兩岸人民關係條例規定，台灣與中國的學校締結聯盟或為書面約定之合作行為，應先向教育部申報，於教育部受理其提出完整申報之日起30日內，不得為該締結聯盟或書面約定之合作行為；教育部未於30日內決定者，視為同意。前項締結聯盟或書面約定之合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容。

教育部國際司長楊敏玲受訪表示，教育部初步只有世新大學簽署一中承諾書，應為個案。

廣告
  • 世新大學簽一中承諾書，教育部長潘文忠今天受訪表示，世新大學未事先申報已違法，教育部將究責。（記者林曉雲攝）

    世新大學簽一中承諾書，教育部長潘文忠今天受訪表示，世新大學未事先申報已違法，教育部將究責。（記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中承諾書 世新
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：世新大學簽一中承諾書 教長：違法究責


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.