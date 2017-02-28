3年來服侍過馬朱洪郝 徐巧芯這樣點評他們...
2017-02-28 11:35
徐巧芯在短短3年內成為國民黨年輕一代的看板人物。（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕兼任馬英九、郝龍斌辦公室發言人的徐巧芯，短短3年間從國民黨青年團的新人，變成全黨年輕世代的看板人物，備受大老重用，從小就住在台北市八德路國民黨中央黨部附近的她，近日在家附近的早餐店接受媒體專訪，透露自己的家庭背景，以及對幾位曾輔佐過的大老之觀感。
根據《鏡傳媒》報導，徐巧芯2013年在前總統府發言人殷瑋引荐下加入國民黨青年團，一路被破格提拔，短短3年時間歷盡了政治的波瀾迭起，但其實她只是在從小長大的生活圈，每天早上出門到同樣的早餐店，點一份同樣的蛋餅套餐，草草吃一頓後到工作崗位上班。
徐巧芯表示，她小時候家裡也是開早餐店，但6年前因為父母年紀大了而收攤，她的父親是苗栗客家人，外公是湖南老兵，家族中有多人從軍，所以是標準的「深藍」家庭，在1994年趙少康選台北市長、2004年連宋敗選抗爭時，都有上街頭支持，她小學三年級拿到市政府發的兒童護照，脫口稱讚當時的台北市長陳水扁，當場讓全家氣氛冰冷。
徐巧芯還談論她這3年來服務過多位國民黨大老，她認為，馬英九「理想性很高，對政治性的事都不感興趣」；郝龍斌「容忍度很高，對各種批評都不會找理由」；洪秀柱「很堅持」；朱立倫則是「很有效率」。
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