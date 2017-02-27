周錫瑋閉關6年復出跑攤 籲國民黨振作
2017-02-27 23:26
周錫瑋閉關6年後復出跑攤，出席國民黨眷村團體在土城的聚會，致詞時呼籲國民黨要振作起來。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕前台北縣長周錫瑋2010年為迎合馬意，閃電宣布退出新北市長選舉，禮讓給朱立倫，周自此引退6年，近期除在土城舉辦畫展，今天更突然出席國民黨眷村團體在土城的聚會，他在致詞時表示，「現在該選總統的選完了，選市長的選完了，做總統的也做完了！」他終於可以出來跟好朋友見面。
周錫偉說，「離開時我決定不要去干擾別人的執政，所以我這6年都沒有在地方去跑攤，沒有講過任何話或寫過任何文章，怕影響到別人執政，現在該選總統的選完了，選市長的選完了，做總統的也做完了，我出來跟好朋友見面這是應該的。」
他在致詞時呼籲，現在國民黨雖然是在野黨，但是要振作起來，不要讓執政黨胡作非為，「我們不是要跟人家吵架，我們是要為下一代著想。」
針對外界解讀他有意參選新北市長，周笑說，不要聯想這麼多！對於未來在新北是否會有更多曝光機會，他則說，「我會很平常的出來跟大家聚會。」
另外，周出席餐會時，剛好碰上國民黨主席洪秀柱正在逐桌敬酒，兩人僅禮貌點頭問好，未多作交談。
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